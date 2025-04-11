На поезде из Шанхая в Нанкин прокатился первый пушистый пассажир

Перевозка состоялась в рамках новой услуги, запущенной 8 апреля, которая позволяет пассажирам брать с собой домашних питомцев на отдельных рейсах. Пока программа работает в тестовом режиме на маршрутах между пятью ключевыми станциями: Шанхай-Хунцяо, Пекин-Южный, Цзинань-Западный, Нанкин-Южный и Ханчжоу-Восточный.

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Банбу, 3-летний полосатый кот, был помещён в специальный контейнер, оборудованный системой вентиляции, подачи кислорода, датчиками влажности и шумоизоляцией. За состоянием животного во время поездки велось наблюдение через видеосистему, подключенную к диспетчерской платформе. Контейнер снабжён поилкой, однако кормление во время перевозки не предусмотрено. Открытие защитного люка разрешено только в экстренных случаях.

Менеджер China Railway Express Чэнь Жэнь отметил, что за питомцами следят обученные сотрудники:

«Смотритель сопровождает животное на всем пути — от момента регистрации до прибытия. При необходимости возможна экстренная ветеринарная помощь на ближайшей станции».

Воспользоваться услугой могут владельцы кошек и собак весом до 15 кг и ростом до 40 см в холке. Обязательны документы: удостоверение и карантинный сертификат, выданный не ранее чем за 5 дней до поездки. На один рейс разрешена перевозка не более трёх домашних животных. Перед поездкой необходимо пройти регистрацию в бизнес-отделе вокзала за 2–6 часов до отправления.