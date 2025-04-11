Подешевели туры во Вьетнам и Китай

В некоторых городах Сибири, в частности в Иркутске, началась большая распродажа туров в Таиланд. Поводом стало увеличение ассортимента предложений зарубежного отдыха.

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Улететь в Таиланд в Иркутске сейчас можно менее чем за 100 тыс. Недельный отдых в Wiz Hotel Pattaya 3* (Паттайя) с 20 мая обойдется в 98 тыс. руб. На Пхукете – чуть дороже: от 103 тыс. руб. с отправлением 21 мая в гостиницу Arita 3*, в четырехзвездочных гостиницах The Palms Kamala Beach 4* или Casa Del M Patong Beach 4* – от 110 тыс. руб. при двухместном размещении. Привлекательные ценники предлагаются и на июнь, и лишь с июльских дат минимальные тарифы увеличиваются до 127–130 тыс. за 7 ночей.

Как рассказали порталу TourDom.ru в турагентствах Иркутска, спрос частично переориентируется с Таиланда на другие направления – Вьетнам и Китай:

«Таиландские курорты многим уже “приелись”, а по вьетнамским туристы соскучились».

Напомним, что на летний сезон в Нячанг заявлены две полетные программы: AZUR air в сотрудничестве с туроператорами Anex и «Интурист», а также авиакомпании «Икар» – места на бортах у Pegas, Coral Travel и Sunmar. Кроме того, во Вьетнам летают регулярные рейсы «ИрАэро».

Другая востребованная альтернатива Таиланду – отдых на китайском курорте Байдайхэ, расположенном на Желтом море, в трех часах езды от Пекина. Туристов доставляют в столицу Китая регулярными рейсами S7, Hainan Airlines, Air China, а затем отправляют в Байдайхэ наземным трансфером. Из-за высокой конкуренции авиакомпаний на направлении цены авиабилетов доступные, на курорте большой ассортимент бюджетных гостиниц, поэтому GDS-туры получатся выгодными по цене – от 100–110 тыс. руб. за двоих.

Возвращаясь к Таиланду, отметим: туры на это направление из Иркутска предлагает Библио-Глобус на прямых рейсах «Аэрофлота», своего стратегического партнера по туристической перевозке. Перелеты в Бангкок до конца мая будут выполняться 5 раз в неделю, на Пхукет – трижды, а с июня частоты уменьшатся до 3 и 2 соответственно. Кроме того, полетную программу из Иркутска на Пхукет на лайнерах авиакомпании «Икар» продлил туроператор Pegas, часть мест на бортах также у Coral Travel.

Ранее мы писали, что рейсов в Таиланд из регионов станет больше.