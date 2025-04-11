Крепости и опасные таксисты: что нужно знать об отдыхе в Узбекистане

Потрясающая древняя архитектура, колоритные восточные базары, яркие шоу фонтанов, и бесконечное множество видов плова — это все об Узбекистане, который в последние годы все чаще привлекает нижегородских туристов. Каждый город здесь не похож на другой, и везде есть свои уникальные особенности. Корреспондент ИА «В городе N» побывала в этой стране и готова рассказать обо всех плюсах и минусах отдыха в Узбекистане.

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Далее публикуем рассказ от первого лица.

Не гнаться за дешевизной

В конце марта — начале апреля, на которые выпал мой отпуск, хотелось тепла и солнца после долгой зимы, и, конечно, новых впечатлений. Все знакомые, уже побывавшие в Узбекистане, говорили о нем только в положительном ключе. Интересные экскурсии, дешевая и вкусная еда, шикарные здания и религиозные объекты с богатой историей — сразу возникало желание оценить все это лично. Было принято решение: летим!

Однако первое разочарование ждало нас еще до поездки. Билеты были куплены за месяц. Но буквально за неделю до вылета узбекская авиакомпания без объяснения причин отменила обратный рейс. Приобрести новые билеты за такую же сумму было уже невозможно. Поэтому пришлось дополнительно оплатить еще сутки проживания в отеле и запланировать вылет на день позднее.

Билеты, конечно, стоили дороже, но они хотя бы были в наличии. Прочитав отзывы в интернете, мы поняли, что оказались далеко не первыми жертвами этой компании. К сожалению, мы начали искать информацию уже после того, как польстились на билеты по привлекательной цене. Поэтому первый совет: если вы собираетесь лететь местными авиакомпаниями, почитайте отзывы о них заранее — это поможет не совершить такую же ошибку.

Перелет из Москвы занял четыре часа, еще столько же потребовалось, чтобы добраться до столицы на «Ласточке», также следует учитывать время на дорогу до аэропорта. Впрочем, можно найти билеты и напрямую из Нижнего Новгорода, но это не всегда выгодно, и самолеты отправляются не каждый день.

Разница во времени между Москвой и Ташкентом составляет два часа в пользу последнего, так что прилетели в столицу Узбекистана мы уже ночью, и знакомиться с достопримечательностями отправились только на следующее утро.

От мечети до восточного базара

Первое, что мы увидели, выйдя из отеля — архитектурный комплекс Сузук-ота. Он был построен в 1363 — 1364 годах по приказу Амира Тимура и удивительным образом сохранился до наших дней. В советское время его превратили в производственные цеха и склады, но в 1990-е началась реставрация уникальных объектов. Комплекс включает в себя мечеть и мавзолей Сузук-ота — наставника ремесленников и мастеров в Средней Азии XII века.

А в небе над площадью перед старинными сооружениями парили десятки ярких воздушных змеев. Сначала мы решили, что попали на тематический фестиваль, но оказалось, что местные семьи с детьми приходят сюда запускать их практически ежедневно — здесь гуляет ветер, создавая подходящие условия для полетов. При этом температура воздуха вполне комфортная.

Кстати, о погоде. Уже в конце марта днем в Узбекистане очень жарко. Воздух может прогреваться до +28…+29 градусов. Нам повезло отправиться сюда именно весной, потому что летом, по словам местных жителей, солнце палит просто нещадно. Кроме того, наш отпуск пришелся на период цветения сакуры и других растений— улицы в розовых и белых деревьях производят незабываемое впечатление.

Но следует помнить, что вечером и ночью в марте — апреле еще довольно прохладно. Температура воздуха опускается до +7 градусов, и если вы собираетесь гулять от рассвета до заката, обязательно надо брать с собой верхнюю одежду. Впрочем, она может пригодиться и для посещения территорий религиозных сооружений, особенно девушкам, которых туда не пустят с неприкрытыми головами, плечами и коленями.

Далее мы отправились на базар Чорсу. Это не только рынок, но и одна из главных достопримечательностей Старого города. Он бы известен еще в Средние века. Торговые ряды находятся под голубым куполом — правда, его построили намного позднее, только в 1990-е годы.

Здесь можно приобрести буквально все: от традиционных восточных товаров — специй, сладостей, фруктов, сувениров, одежды до современной китайской техники. Многие уверяли, что на базаре низкие цены, но на деле это оказалось не так. Однако есть один секрет, о котором мы узнали чуть позже: обязательно надо торговаться. В этом случае появится шанс получить пусть небольшую, но скидку. Подробнее о том, какие сувениры здесь можно купить, что привезти в подарок близким, а также о местной валюте — узбекских сумах — рассказ пойдет позднее.

Под землей и на высоте

Обязательно следует прокатиться и в ташкентском метро — единственном в Узбекистане. Здесь действительно очень красивые станции — настоящие архитектурные шедевры. Колонны, панно, расписные потолки создают неповторимую атмосферу Востока. Стоимость проезда — 3 000 сумов, что меньше 20 рублей. К сожалению, у нас просто не было времени, чтобы посетить абсолютно все станции, но на самых красивых — «Алишер Навои», «Пахтакор» и «Бодомзор» — побывать удалось.

Одним из мест, куда я обязательно хотела попасть, стала смотровая площадка на ташкентской телебашне. Если нельзя объять необъятное и обойти за несколько дней весь город, то хотя бы увидеть его вполне реально. Вышка находится недалеко от станции метро «Бодомзор». Входной билет стоит всего около 400 рублей в переводе на российские деньги. Высота башни составляет 375 метров, и она является 12-й в мире по этому показателю. Правда, сама смотровая площадка находится ниже. Однако виды с высоты более чем в сто метров тоже впечатляют.

На входе — снаружи и внутри — можно увидеть небольшую экспозицию с макетами других знаменитых телевышек мира. Останкинскую мы нашли, а вот нижегородской не было.

Подъем на смотровую площадку занимает всего несколько минут. Панорамы, действительно, открываются потрясающие — весь город как на ладони. А вдалеке в ясную погоду можно даже рассмотреть горы.

После посещения смотровой площадки отправились в ресторан, который находится на вращающейся платформе. Правда, для того, чтобы посидеть там, любуясь панорамой, надо что-то заказать, а цены и в прямом, и в переносном смысле, заоблачные. Но мы не могли отказать себе в этом удовольствии.

Япония в Ташкенте

Еще одной моей мечтой был Японский сад. Посещать его надо именно в конце марта — начале апреля, когда цветет сакура. В другое время, по отзывам туристов, парк выглядит не столь эффектно. Вход сюда платный — 30 000 сумов или около 200 рублей, но он того стоит. Композиции из камней, водоем, мостики, чайный домик и другие «японские» объекты располагают к спокойным прогулкам и медитациям.

На территории можно встретить различных обитателей сада — лебедей, уток, гусей, белых голубей и даже аистов, которые совсем не боятся людей и даже нагло выпрашивают еду у отдыхающих, решивших устроить пикник на траве.

Но главное — это цветущие деревья. Сакуры, яблони, магнолии, вишни и другие растения наполняют воздух чарующими ароматами. К сожалению, на момент нашего визита не работала канатная дорога, позволяющая обозревать окрестности с высоты, — говорят, ее включают только летом.

Еще один парк, который стоял в наших планах — ташкентский «Диснейленд» Magic City. Вход туда бесплатный. Многие считают, что это развлечение для детей, но и взрослым будет интересно, ведь помимо аттракционов там есть множество атмосферных фотозон, а по вечерам можно наблюдать шоу фонтанов. Мне он чем-то напомнил Global Village в Объединенных Арабских Эмиратах или Land of Legends в Турции.

Magic City является частью парка Алишера Навои, названного в честь великого узбекского поэта XV века. В центре на холме под ротондой находится памятник ему, рядом расположены скульптуры других известных литераторов. Территория довольно обширная, и чтобы обойти ее всю, потребуется немало времени. Главный минус — толпа отдыхающих, которые по вечерам устремляются именно сюда.

К горным вершинам

Еще один день мы посвятили общению с природой, отправившись в Чиноркент — курортную зону недалеко от Ташкента у подножия Чаткальского хребта Тянь-Шанских гор. Там находится канатная дорога, по которой можно подняться на высоту 1 680 метров над уровнем моря. Со смотровой площадки открываются потрясающие виды — заснеженные горные вершины, реки Угам и Чирчик, Чарвакское водохранилище.

Особых развлечений для туристов наверху нет, но, наверное, они там были бы лишними. Сюда надо приезжать для того, чтобы побыть наедине с природой. Имеется лишь детская площадка, ресторан, фотозоны с арбой, кольцом и указателями, живой уголок с птицами и пара киосков со сладостями.

Спустившись вниз, попытались отыскать петроглифы — наскальные рисунки, созданные в 100-40 тысячелетиях до нашей эры. Рассмотреть их непросто, и если бы не табличка, ни за что бы их не нашли.

Ярким завершением нашего отдыха в столице Узбекистана стало светомузыкальное шоу фонтанов. Оно проходит каждый вечер в парке «Ташкент-Сити». Разноцветные струи «танцуют» под музыку, то взметаясь высоко вверх, то опускаясь. Правда, желающих посмотреть шоу очень много, и лучше заранее занять места поближе.

Город бирюзовых куполов

Следующей точкой нашего путешествия стал Самарканд. Туда мы отправились из Ташкента на комфортабельном поезде. Дорога заняла всего четыре часа при стоимости чуть больше 1 000 рублей. Но следует помнить, что билеты надо брать заранее — спрос очень большой.

В Самарканд мы попали во время саммита «Центральная Азия — Евросоюз». Были некоторые опасения по поводу того, что дороги будут перекрыты, а ряд достопримечательностей — недоступен для посещения. Однако местные жители нас успокоили, что саммит пройдет в кабинетах и никак не повлияет на пути к туристическим местам. Правда, некоторые дороги действительно оказались закрыты. Но на наших планах это не отразилось — мы жили в центре города в пешей доступности от основных мест, которые хотелось бы посетить.

Кроме того, благодаря саммиту нам удалось посмотреть яркое лазерное шоу на площади Регистан. По словам местных жителей, такое можно увидеть не каждый день. Шоу показывают, когда его кто-то оплачивает. На этот раз действо организовали для участников саммита. Конечно, все лучшие места заняли представители делегаций, а остальным пришлось наблюдать за происходящим из-за ограждения, но зрелище действительно было впечатляющее. Есть что-то общее с нашим фестивалем Intervals (0+) с той лишь разницей, что локация только одна.

В Самарканде множество мечетей, медресе и мавзолеев, одной из известных достопримечательностей также является усыпальница Амира Тимура (Тамерлана). Правда, я не любитель танатотуризма и религиозных объектов, да и если посещать все это, то не хватит ни времени, ни денег. Бирюзовые купола, считающиеся одной из особенностей Самарканда, здесь повсюду. Ограничилась тем, что осмотрела строения снаружи, не заходя на территорию, оценив их архитектуру и величие.

Правда, одну мечеть — Хазрет-Хызр — я все же посетила, благо вход туда был бесплатным. Кроме того, было интересно узнать историю этого объекта. Он является старейшей мечетью города, построенной в VIII веке. Правда, за прошедшее время культовое сооружение неоднократно разрушалось, его восстанавливали и перестраивали. Современный облик мечеть обрела только в XIX — начале ХХ веков. В 2018 году там был построен мавзолей первого президента Узбекистана Ислама Каримова. А наверху находится смотровая площадка, с которой открываются виды на город, в том числе другую величественную мечеть — Биби-Ханым, названную в честь любимой и главной жены Тамерлана.

Этого мне было вполне достаточно. Кроме того, не хотелось ограничиваться только религиозными объектами — а именно их в основном рекомендуют туристам большинство путеводителей и местных жителей. Нужно было увидеть и другие достопримечательности Самарканда — может быть, не столь известные, но тоже интересные.

Где рождаются ковры

Далее мы отправились на ковровую фабрику, чтобы познакомиться с секретами древнего восточного ремесла. Экскурсия произвела большое впечатление. Здесь создают настоящие произведения искусства. Возникает ощущение, что мы пришли не на производство, а в музей. Впрочем, и сам процесс рождения ковров нам тоже продемонстрировали.

На фабрике трудятся 400 девушек и ни одного мужчины — по словам гида, это слишком кропотливая работа, а женщины более усидчивы и старательны.

Здесь используются только натуральные материалы. Волокно получают из нитей тутовых шелкопрядов, краску варят тут же в больших котлах. Для этого тоже берут только природные ингредиенты. Например, желтый цвет дает высушенная кожура граната, синий — цветок индиго, красный — корень марены, которую тут же и выращивают, а зеленый получается при смешении синего и желтого.

Каждый ковер мастерицы создают вручную, завязывая узелки из цветных нитей с помощью крючка. На квадратный сантиметр их необходимо сделать 150. Поэтому процесс достаточно долгий. Над одним ковром в зависимости от сложности рисунка и размера изделия девушки могут колдовать от нескольких месяцев до трех лет! И зачастую над ним трудится не одна мастерица, а три или четыре.

Конечно, стоят такие ковры недешево. Цена может достигать нескольких тысяч долларов. Но посмотреть, как рождаются эти произведения искусства, прикоснуться к ним и послушать увлекательный рассказ гида можно абсолютно бесплатно, и вас никто не осудит, если вы уйдете, ничего не купив. Но многие обещают сюда вернуться, когда разбогатеют.

Еще одной достопримечательностью, которую можно посетить бесплатно, является городище Афрасиаб. Мы ожидали увидеть руины древнего Самарканда, но сейчас можно только догадываться о том, что здесь когда-то действительно были улицы и дома. Правда, мы обошли не весь комплекс, а лишь его часть, так как он просто огромен. Рядом есть и археологический музей, но туда мы не собирались — вход стоит 50 000 сумов, а судя по отзывам в интернете, многих он разочаровал.

Древняя цитадель и Шуховская башня

Еще один день мы решили посвятить знакомству с Бухарой. Один из древнейших городов находится в двух часах езды от Самарканда на высокоскоростном поезде. Билеты также лучше приобретать заранее. Выехав в 8:00, в 10:00 мы уже оказались на месте, и целый день был в нашем распоряжении.

Первое, что нас удивило в Бухаре — это огромные расстояния. От вокзала до Старого города мы ехали больше часа. На дорогах нередко бывают пробки. Все это тоже следует учитывать при планировании поездки. К счастью, на вокзале нас встретил персональный гид Азизбек, который сопровождал нашу компанию везде.

Сначала мы отправились в крепость Арк — древнюю цитадель. Грандиозное сооружение видно издалека. Крепость стоит на холме, а высота стен составляет до 20 метров. Входной билет стоит 60 000 сумов.

На территории крепости есть множество музеев. В одном представлены монеты, в другом — манускрипты и рукописные Кораны, в третьем — старинная посуда и предметы быта, найденные при раскопках, четвертый посвящен природе Узбекистана, еще два — истории разных периодов. Правда, они небольшие, и обойти их все за пару часов вполне реально.

Впечатляют и виды со смотровых площадок. С одной из них открывается панорама Старого города, а с другой можно увидеть стоящую недалеко от цитадели гиперболоидную башню инженера Владимира Шухова, наследие которого есть и у нас в Нижегородской области.

В верхней части крепости расположен Археологический парк. Там сохранились остатки древних сооружений, например, бань и усыпальниц.

Также на территории цитадели есть тронный зал, где восседал правитель. Сейчас там поставили копию кресла монарха. За отдельную плату на нем можно сфотографироваться. Оригинал находится в одном из музеев крепости. Сохранились здесь и конный двор, и тюрьма, куда сажали провинившихся, и мечеть. Правда, во время нашего визита некоторые объекты были закрыты на реставрацию.

Центр всего

Затем мы отправились в Старый город. Как говорят местные экскурсоводы, это центр Бухары — исторический, культурный и торговый. Одной из главных достопримечательностей является минарет Калян. Его высота составляет 40 метров. Согласно местной легенде, когда Чингисхан, завоевавший Бухару и приказавший разрушить почти все здания, поднял голову, чтобы рассмотреть верхушку сооружения, с головы полководца слетела тюбетейка, и он нагнулся, чтобы поднять ее. Таким образом, он невольно поклонился минарету. Решив, что это знак, правитель приказал «Калян» не трогать. С тех пор он вошел в историю как «Минарет, который даже Чингисхан боялся уничтожить».

Сохранилось в Старом городе и множество других древних зданий — мечети, медресе, мавзолеи. На улицах бойко идет торговля — настоящий восточный базар. Каждый продавец расхваливает товар на свой лад. «Почему так дорого?» — спрашивает подруга, прицениваясь к простенькой статуэтке-кошке. «Она живая!» — с гордостью отвечает торговец. А чуть дальше пожилая женщина зазывает покупателей приобретать летающие ковры. Но стоит отметить, все ведут себя интеллигентно — никто не хватает за руки и не навязывает свой товар, как, например, во многих туристических местах Турции и Египта. Весело, ярко, позитивно и немного сказочно — так видится это место.

Говорят, в Старом городе очень красиво по вечерам, когда включается подсветка, но, к сожалению, у нас уже не было времени ждать. До отъезда успели перекусить в одном из бухарских кафе и посетить Касри-Орифон — древнее селение с мемориальным комплексом Бахауддин с минаретом, гробницами и медресе. Вечером возвращаемся в Самарканд, правда, уже не на скоростном, а на обычном плацкартном поезде, так как он был нам более удобен по времени.

Кстати, отмена рейса и перенос даты отъезда все же сыграли и положительную роль. Мы успели посетить историко-этнографический комплекс «Вечный город», где воссоздана атмосфера древнего восточного поселения. На время проведения саммита путь туда был закрыт, но к нашему возвращению из Бухары мероприятие как раз закончилось.

Там нам довелось увидеть еще одно шоу фонтанов, правда, оно нам показалось менее впечатляющим, чем в Ташкенте. Также успели закупить подарки и сувениры.

Почувствуй себя миллионером

Что касается денег, то, как упоминалось выше, в Узбекистане в ходу местная валюта — сумы. С собой можно брать как рубли, так и доллары, и евро. Обменять деньги реально в банках, но там курс не такой выгодный, как у частников на рынках. Однако на базарах есть свои риски: можно нарваться на мошенников, которые вас обсчитают. К счастью, с нами этого не случилось: все меняльщики, к которым мы обращались, оказались честными людьми.

На момент нашей поездки курс рубля к узбекскому суму составлял 1:140. Почувствовали себя настоящими миллионерами. За 10 тысяч рублей получили пачку местных денег на 1,5 млн сумов. Правда, поначалу путались в нулях, но к середине поездки привыкли.

Знакомые граждане Узбекистана утверждали, что на неделю нам за глаза хватит ста долларов. К счастью, мы подстраховались и привезли наличку с запасом, так как на деле сумма оказалась раза в три больше. Конечно, если тратиться только на проживание и продукты, возможно, этих денег и хватило бы, но хотелось посетить и музеи, и парки, и другие достопримечательности, а вход в большинство из них платный. На территории мечетей и архитектурных комплексов тоже далеко не всегда можно попасть свободно. На первый взгляд, цены действительно не слишком высокие — от 120 до 500 рублей в переводе на наши деньги. Но с учетом того, что объектов, куда нам хотелось попасть, оказалось много, сумма получалась порядочная.

Еще одна неприятная неожиданность, которая может поджидать неподготовленных туристов — во всех кафе и ресторанах надо платить за обслуживание. Мы привыкли сами решать, оставлять чаевые или нет, в Узбекистане же их сразу включают в счет. Как правило, сумма составляет 10-15% от стоимости заказа. Так что если вы решили устроить шикарный ужин на последние деньги, обязательно учитывайте эти расходы.

Кроме того, следует помнить, что российские банковские карты в Узбекистане не принимают. Но в некоторых кафе и магазинах можно платить переводом. К сожалению, мы узнали об этом только ближе к концу поездки, когда у нас практически не осталось наличных средств. Поэтому данный момент всегда нужно уточнять.

Особенности национального транспорта

А вот что в Узбекистане действительно дешевое, так это проезд. О ценах в метро было сказано выше, но оно есть только в Ташкенте. В остальных городах мы пользовались такси. В зависимости от расстояния цена в переводе на наши деньги составляла от 46 до 230 рублей. Если поделить на компанию из трех человек, суммы получаются вообще смешные.

Правда, есть пара нюансов. На узбекских дорогах главенствуют малолитражные автомобили, и именно на них чаще всего работают таксисты. Сами водители объясняют это тем, что в городах множество узких улиц, где большим машинам сложно разъехаться и припарковаться. С данной точки зрения такие автомобили и правда удобны, но вы пробовали втиснуться в Matiz втроем с большими чемоданами? А именно такую «карету» нам подали, когда мы пытались уехать из аэропорта. И это еще хорошо, что нас оказалось не четверо, как планировалось изначально.

Также нам пришлось столкнуться с опасным вождением со стороны некоторых таксистов, а один вообще завез нас не туда, куда было нужно, пытаясь оправдаться:

«Ну, вы же сказали, что вам в центр плова, а у нас их два, я вас в первый привез, он лучше, хотя и дальше».

Точка на карте в приложении? Нет, не слышал.

К счастью, такие случаи были единичными, и в основном все таксисты оказались вежливыми и аккуратными на дорогах.

Шашлык, мастава, самса…

Отдельно следует сказать об узбекской кухне, «королем» которой является, конечно же, плов. В каждом городе — да что там в городе, в каждом кафе и доме — его готовят по-своему. В центре плова в Ташкенте мы попробовали свадебный — помимо традиционных риса, мяса и овощей туда входят изюм, нут, айва и перепелиные яйца.

Кроме того, там можно было даже понаблюдать, как готовят это традиционное блюдо. Под навесом установлены огромные казаны и жаровни, здесь же разделывают мясо и добавляют все необходимые ингредиенты.

В следующем городе оценили самаркандский плов, правда, особых отличий не заметили, единственное, что баранина была нарезана крупными кусками, а изюм и айва отсутствовали. Процесс нам не показали — официанты пояснили, что там запрещено готовить на улице и допускать на кухню посторонних. Наверное, это правильно.

Довелось попробовать и различные узбекские супы. Конечно, традиционные шурпу и лагман можно найти и в нижегородских восточных кафе, а вот маставу продегустировали впервые. Официант заверил, что туда входит 17 видов овощей, но мы, как ни старались, больше десятка насчитать не могли.

Оценили и суп пити с нутом в горшочке, правда, его готовят не только в Узбекистане, но и в Армении, и в Азербайджане.

Конечно, в каждом кафе предложат и шашлык из баранины или говядины. Туристам нравится и самса — пирожки из слоеного теста с мясом. Аналогичные можно купить и в России, но многие утверждают, что вкус у них совсем не такой, как в Узбекистане.

Цены на популярные блюда везде примерно одинаковые: плов — 30 000-50 000 сумов, супы — 30 000-35 000 сумов, самса — 15 000 сумов, салат из свежих овощей — 20 000-29 000 сумов.

Единственное место, где еда нам не понравилась — широко разрекламированный обжорный ряд на рынке Чорсу в Ташкенте. Посетить его порекомендовали сразу несколько человек, но нас ждало разочарование. Все блюда готовят и подают под открытым небом, и санитарные условия оставляют желать лучшего. Возможно, нам просто не повезло, но супы и салаты, которые мы заказали, оказались жутко пересоленными и совсем невкусными, культура обслуживания там тоже хромает, хотя плату за него берут исправно.

Тюбетейка на память

И, наконец, о том, что привезти с собой в качестве подарков друзьям и родственникам. Ассортимент на рынках и в сувенирных магазинах практически везде одинаковый: яркая керамическая посуда, тюбетейки, статуэтки узбекских старцев (реже — старушек), верблюдов, ослов, популярного фольклорного персонажа Ходжи Насреддина; разноцветные халаты и платки, ковры, и, конечно, традиционные магнитики. Цены — на любой вкус и кошелек, главное — не забывать торговаться.

Если говорить о гастрономических сувенирах, то из Узбекистана туристы чаще всего везут приправы и специи, халву, мед, сухофрукты, горный чай, нугу и рахат-лукум. Покупать все это лучше в обычных минимаркетах, а не на рынках, где, вопреки ожиданиям, цены оказались выше, хотя ассортимент отличается большим разнообразием.

Конечно, одной недели для полного погружения в историю и культуру Узбекистана явно недостаточно, хотя мы постарались посетить как можно больше интересных мест, но осталось немало поводов, чтобы побывать там еще раз.