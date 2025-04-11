В Китае придумали новую систему для удобства российских туристов

Такая система уже была успешно протестирована в нескольких городах КНР. Для этого нужно иметь кредитную карту.

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В КНР создали систему, позволяющую туристам из России моментально получать возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) при покупке товаров в определенных магазинах - tax free.

Для этого нужно иметь кредитную карту, работающую в Поднебесной, пишет «Турпром».

Процесс возврата НДС происходит на месте: при покупке в магазинах, которые участвуют в программе, турист должен предварительно авторизоваться. При выезде из Китая таможенники проверяют личность туриста и товары для снятия авторизации.

Такая система уже была успешно протестирована в нескольких городах КНР, среди которых Пекин, Чэнду, Гуанчжоу, Ханчжоу и Шанхай. Вице-президент Пекинского национального института бухгалтерского учета Ли Сюхун сказал, что это стимулирует потребительскую активность и повышает уровень обслуживания в туротрасли.

Ранее сообщалось, что с 1 мая Тайланд вводит новые правила въезда туристов.