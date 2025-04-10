«Кошачья еда». Турист возмутился обедом на борту самолета

Пассажир самолета авиакомпании Air New Zealand возмутился внешним видом обеда на борту и сравнил его с кормом для питомца. Об этом сообщает портал Stuff.

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Питер Макки летел из Окленда, Новая Зеландия, в Сидней, Австралия, 10 апреля. Когда мужчина открыл коробку с бортовым питанием, его ждало разочарование.

«Под зеленью какая-то паста телесного цвета. Как кошачья еда», — посетовал Макки.

Позже путешественник узнал от стюардессы, что в составе были свинина и фокачча с шалфеем, томатами и приправой. Пассажир признался, что он откусил кусок и не смог съесть больше.

Ранее пассажир американской авиакомпании United Airlines обнаружил в бортовом питании личинку. В качестве компенсации перевозчик начислил ему 7,5 тысячи миль и перевел еще 150 долларов (около 13,4 тысячи рублей).