Стало известно, сколько будет стоить отдохнуть на Кубе в этом году

Как сообщается в блоге о путешествиях, в самый популярный сезон, с декабря по апрель, авиабилеты туда и обратно стоят около 500-1000 долларов, что эквивалентно примерно 43-86 тысячам рублей. Размещение в отелях обойдется в сумму от 50 до 300 долларов за ночь (4,3-26 тысяч рублей).

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Более экономичным вариантом является аренда апартаментов или дома, цена за сутки начинается от 20 долларов (1,7 тысячи рублей).

Для комфортного отдыха на Кубе, учитывая все основные расходы, такие как проживание, питание, транспорт и развлечения, вам потребуется от 1000 до 3000 долларов (86-258 тысяч рублей) в неделю на человека, в зависимости от выбранного уровня комфорта, – рассказали путешественники и создатели канала «Интересные путешествия».

Стоит отметить, что ранее другая российская путешественница оставила отрицательный отзыв о своей поездке на Кубу, которая стоила ей 400 тысяч рублей. Она выразила недовольство ограниченным выбором еды и невысоким качеством сувениров.

Ранее сообщалось, что Крым набирает популярность среди российских туристов. Эксперты назвали, во сколько обойдется семейных отдых в Турции летом этого года.