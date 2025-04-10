Почему свернули чартерную программу на Шри-Ланку

Шри-Ланка уступает основным конкурентам — Мальдивам и Таиланду — по качеству сервиса и по уровню развития инфраструктуры, сказал НСН Воскан Арзуманов.

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Сокращение полетных программ на Шри-Ланку произошло из-за необоснованно завышенных цен и из-за сезона дождей, но в островное государство по-прежнему можно полететь отдохнуть через Ближний Восток или Турцию. Об этом НСН заявил генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов.

Российские туроператоры свернули чартерную программу на Шри-Ланку на летний период на фоне роста цен на отели, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Чартеров туда не будет как минимум до осени в связи с «невысоким спросом». По словам Арзуманова, на сокращение полетных программ повлияли не только высокие цены, но и сезонность направления.

«Нельзя сказать, что сокращение полетных программ произошло только из-за задранных цен. Это стало одной из причин снижения спроса. Видимо, отельеры просто переоценили готовность нашего рынка платить такую цену за их продукт. Немаловажным фактором также стала сезонность направления. Летний сезон никогда не был популярным на Шри-Ланке. Это так называемый сезон "юго-западного муссона", когда на остров выпадает достаточно большое количество осадков. Такая погода неблагоприятна и для отельного, и для пляжного, и для экскурсионного отдыха. Если мы сложим оба фактора, получится, что туроператоры просто оценили уровень бронирования, экономическую целесообразность и приняли общее решение о приостановке (но не об отмене) чартерных программ. Кроме того, летом традиционно снижается спрос на Шри-Ланку среди россиян. Туда в этот период больше ездят либо те, кто хочет в большом отеле отдохнуть в тишине и уединении, либо те, кто интересуется серфингом (это как раз начало сезона для серфингистов)», — сказал Арзуманов.

Собеседник НСН добавил, что Шри-Ланка проигрывает по уровню сервиса своим конкурентам — Таиланду и Мальдивам.

«Шри-Ланку сравнивают с основными конкурентами — Таиландом и Мальдивами. Изначально Шри-Ланка ассоциируется у туристов как недорогая альтернатива этим двум странам. Что касается соотношения цены и качества, то с недавнего времени, после того, как они подняли цены, отношение у российского туриста поменялось. В том же самом Таиланде инфраструктура за пределами отеля более развита, чем на Шри-Ланке. Персонал что на Мальдивах, что в Таиланде более обучен иностранным языкам и работе с туристами, чем на Шри-Ланке. Персонал на Шри-Ланке очень дружелюбный, отзывчивый, всегда готов помочь, но уровень персонала здесь пониже», — отметил эксперт.

В заключение Арзуманов указал на то, что на Шри-Ланку по-прежнему можно попасть через страны Ближнего Востока или Турцию.

«Можно улететь куда угодно, в том числе и на Шри-Ланку. Правда, прямых перелетов не будет — перелеты будут на регулярных рейсах либо через страны Ближнего Востока, либо через Турцию. Время в пути достаточно сильно увеличится. Забронировать отель и билеты по-прежнему можно на сайте у туроператоров. То есть Шри-Ланка на летний сезон превращается из массового направления в индивидуальное», — подытожил он.

Ранее Арзуманов заявил, что по итогам зимнего сезона у россиян пользовалось большим спросом китайское направление Хайнань и «уже почти русский» Таиланд, куда летали благодаря удобным прямым рейсам, а также демократичным ценам. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».