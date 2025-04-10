В Узбекистане рассказали о планах по повышению туристического потенциала

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел видеоселекторное совещание, на котором были озвучены масштабные планы по повышению туристического потенциала республики и привлечению иностранных инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба лидера республики.

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В сообщении говорится, что несмотря на впечатляющий рост – более 10 млн путешественников из-за рубежа в 2024 году и экспорт туристических услуг на 3,5 млрд долларов США (301,3 млрд рублей), – страна по-прежнему располагает огромными возможностями для развития отрасли.

На совещании была поставлена цель принять в текущем году 15 млн туристов и увеличить экспорт туристических услуг до 4 млрд долларов США (около 344,4 млрд рублей).

Мирзиеев поручил разработать программу по развитию 36 районов на основе этно-, гастрономического, медицинского, экстремального, культурно-исторического, паломнического, зимнего и агротуризма. Также было принято решение объявить одни выходные в месяц «днями семейных путешествий». Помимо этого, в стране разрабатывается единая туристическая платформа с доступом к покупке билетов, оформлению виз и информации об исторических объектах.

Отмечается, что поддержка туризма сопровождается ростом инвестиционной активности. Только за первый квартал года были заключены международные соглашения на 39 млрд долларов США (3,3 трлн рублей), в том числе с ОАЭ и Малайзией. Всего в 2025 году планируется привлечь в отрасль 42 млрд долларов США (3,6 трлн рублей).