Ирина Шейк объяснила, почему летает только авиакомпанией Ryanair

Супермодель Ирина Шейк рассказала, что летает лоукостером. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Ирина Шейк сообщила, что пользуется не частными джетами, а самолетами известной бюджетной авиакомпании Ryanair. Супермодель показала снимок трапа, на ступенях которого было написано: «Низкобюджетные авиалинии». Манекенщица объяснила, что заботится об экологии.

«Шаг навстречу реальной жизни. За экологичность», — написала звезда подиумов.

Ирина Шейк родилась в Еманжелинске в семье шахтера и преподавателя музыки. После окончания школы Ирина Шейк уехала на учебу в Челябинск. Там будущая звезда получила работу в модельном агентстве «Светлана». Позже Ирина Шейк завоевала титул «Супермодель-2004» в местном конкурсе красоты. На мероприятии ее заметил скаут Гия Джикидзе и предложил стать профессиональной моделью. С 2005 года Ирина Шейк стала работать в Европе.

У супермодели есть семилетняя дочь Лея от голливудского актера Брэдли Купера. Они расстались в 2019 году, но оба занимаются воспитанием ребенка. Недавно Ирину Шейк с сумкой за $70 тысяч засняли на прогулке с дочерью.