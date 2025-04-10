Почему туристам не стоит рассчитывать на дешевую Турцию летом

В январе – марте в турецкой Анталье отдохнули 694 тыс. иностранных туристов, это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные опубликовало на днях Управление по культуре и туризму Антальи.

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На курорте «недосчитались» 33% гостей из Германии, 8,5% из Великобритании. Россиян приехало на 20% меньше. Падение турпотока отмечено со всех основных рынков, за исключением польского (+7%).

Специалисты призывают не делать скоропалительных выводов, что тенденция к снижению интереса к Турции сохранится и в летнем сезоне, а значит, отелям придется стимулировать спрос спецпредложениями. Статистика продаж говорит об обратном. Как рассказал порталу TourDom.ru руководитель отдела продаж и маркетинга сети отелей Crystal Hotels Сами Йылмаз, динамика ранних бронирований на 30–50% опережает прошлогоднюю. Кроме того, «отельеры сейчас заинтересованы не столько в рекордной заполняемости, сколько в том, чтобы получить как можно больше платежеспособных гостей». Вряд ли у гостиниц будут основания давать скидки на размещение, за исключением отдельных летних дат. Что же касается загрузки отелей, то, по словам руководителя одного из туроператоров, с мая по конец сентября, за исключением июля, она высокая. Показатели второго летнего месяца пока отстают от прошлогодних, но у участников рынка еще достаточно времени, чтобы наверстать продажи.

Напомним, что туристам, планирующим отдых в Турции, вряд ли стоит рассчитывать на более гуманные ценники ближе к началу летнего сезона, представители крупных туроператоров говорили еще в начале марта. У некоторых компаний к тому времени было уже реализовано до 30% запланированных на лето объемов.