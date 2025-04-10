Пхукет – одно из самых популярных направлений в Юго-Восточной Азии, но поездка сюда может обернуться лишними расходами и неудобствами, если не учесть нюансы.

Частая ошибка – выбор отеля без проверки локации: некоторые гостиницы находятся далеко от пляжей и достопримечательностей.

Многие арендуют байки без международных водительских прав, что может привести к штрафам и проблемам с безопасностью. Еще один риск – отказ от медицинской страховки. Даже незначительное обращение в клинику в Таиланде обходится дорого.

Куда поехать в Таиланде, чтобы избежать толп туристов

Туристы также недооценивают силу солнца: солнечные ожоги – распространенная проблема, особенно в первые дни. А обмен валюты в аэропорту и отелях нередко проходит по невыгодному курсу – лучше делать это в проверенных обменниках в городе.

Подробнее об остальных ошибках рассказала в своем видео блогер @phuketcheaptour.