Туристу посоветовали не жаловаться на консульство, чтобы получить визу

Турист из Татарстана пытается добиться справедливости от дипломатов Венгрии. Дипмиссия этой страны в Казани принимает документы на шенген от заявителей только за 3 месяца до предполагаемой поездки. Хотя, согласно европейскому визовому кодексу, общий срок для всех стран единого пространства составляет полгода. Более того, именно он действует в других консульствах Венгрии в России. Уменьшенный срок актуален только для одного города.

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Несмотря на это, исходя из личных обстоятельств, турист захотел подать свой пакет документов заранее, однако в визовом центре ему отказали. Попытки договориться не увенчались успехом:

«Визовый центр документы не принял. Мы настояли на отправке запроса в консульство. После 6 часов ожидания наконец перезвонили. Консульство в принятии документов отказало. Ссылаются при этом они "ни на что"», - удивляется турист, рассказывая о своей проблеме в соцсетях.

Турист подумывает идти дальше и подать жалобу на местное консульство в посольство Венгрии в Москве. Хотя его останавливают:

«В визовом центре сказали, что не рекомендуют этого делать, поскольку это может повлиять на выдачу визы».

Ранее TourDom.ru писал, что Венгрия упростила въезд для россиян, но туристов послабления не коснулись.