Из Владивостока в Росон будет курсировать поезд

Между российским Владивостоком и городом Росон в Корейской Народно-Демократической Республике запустят прямое железнодорожное сообщение.

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Первый поезд отправится в дружественную страну уже 8 мая. Поезд отправляется в 22.00, а уже на следующее утро прибудет в Хасан, где туристы пройдут таможенный пограничный контроль.

Далее на этом же поезде путешественники отправятся до станции Туманган, где пересаживаются в корейский поезд и доберутся до станции Раджин.

Стоимость поездки вместе с билетами, проживанием, экскурсиями, питанием и страховкой обойдется в 57 тысяч рублей.

В рамках первого тура россияне смогут посетить мемориалы советских воинов. Туристическая программа длится 5 дней.

Эксперты назвали, во сколько обойдется семейных отдых в Турции летом этого года. Также названы цены на туры в Таиланд и ОАЭ. Также туроператоры рассказали о стоимости отдыха в Таиланде и ОАЭ в мае.