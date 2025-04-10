Россияне смогут по-новому оформлять цифровую карту прибытия в Таиланд

С 1 мая в Таиланде вступает в силу новое правило, обязывающее всех иностранных граждан заполнять цифровую карту прибытия (TDAC) перед въездом в страну. Однако для тех, кто не сможет сделать это заранее, предусмотрена упрощенная процедура оформления по прилете. Об этом сообщил официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.

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По словам дипломата, власти королевства осознают, что не все туристы смогут заранее заполнить необходимые документы в электронном виде.

«Мы предусмотрели возможность оформления TDAC непосредственно в пунктах прибытия. Это касается всех иностранных граждан без исключения», – подчеркнули в МИД и добавили, что нововведение не должно создать существенных сложностей для путешественников.

Новая система призвана заменить устаревшую бумажную форму TM6, которую ранее заполняли все прибывающие в страну. Для оформления цифровой карты потребуется указать паспортные данные, сведения о цели визита, рейсе и месте проживания. Заполнить форму можно через официальный сайт иммиграционной службы, а в будущем планируется запуск специального мобильного приложения.

После успешного заполнения электронной формы каждый заявитель получит подтверждение на указанный email-адрес. Этот документ необходимо будет предъявить при прохождении пограничного контроля. Власти Таиланда уверены, что переход на цифровой формат позволит ускорить процедуру въезда и сделает ее более удобной для туристов.

Отметим, что корреспондент TourDom.ru уже лично протестировал работу нового сайта для оформления TDAC. Конечно, разработчики предупреждают, что портал сейчас находится в тестовом формате, но его функционирование вызывает вопросы. Так, во время заполнения формы выскакивают технические ошибки, некоторые пункты в принципе недоступны. Очевидно, если ситуацию не исправят, то большинство туристов будут заполнять TDAC именно в аэропорту.