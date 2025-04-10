Россияне смогут по-новому оформлять цифровую карту прибытия в Таиланд

Российские туристы смогут оформлять цифровую карту прибытия в Таиланд в аэропорту
С 1 мая в Таиланде вступает в силу новое правило, обязывающее всех иностранных граждан заполнять цифровую карту прибытия (TDAC) перед въездом в страну. Однако для тех, кто не сможет сделать это заранее, предусмотрена упрощенная процедура оформления по прилете. Об этом сообщил официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.
По словам дипломата, власти королевства осознают, что не все туристы смогут заранее заполнить необходимые документы в электронном виде.
«Мы предусмотрели возможность оформления TDAC непосредственно в пунктах прибытия. Это касается всех иностранных граждан без исключения», – подчеркнули в МИД и добавили, что нововведение не должно создать существенных сложностей для путешественников.
Новая система призвана заменить устаревшую бумажную форму TM6, которую ранее заполняли все прибывающие в страну. Для оформления цифровой карты потребуется указать паспортные данные, сведения о цели визита, рейсе и месте проживания. Заполнить форму можно через официальный сайт иммиграционной службы, а в будущем планируется запуск специального мобильного приложения.
После успешного заполнения электронной формы каждый заявитель получит подтверждение на указанный email-адрес. Этот документ необходимо будет предъявить при прохождении пограничного контроля. Власти Таиланда уверены, что переход на цифровой формат позволит ускорить процедуру въезда и сделает ее более удобной для туристов.
Отметим, что корреспондент TourDom.ru уже лично протестировал работу нового сайта для оформления TDAC. Конечно, разработчики предупреждают, что портал сейчас находится в тестовом формате, но его функционирование вызывает вопросы. Так, во время заполнения формы выскакивают технические ошибки, некоторые пункты в принципе недоступны. Очевидно, если ситуацию не исправят, то большинство туристов будут заполнять TDAC именно в аэропорту.