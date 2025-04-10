Названы популярные у российских туристов европейские направления

Самым популярным у российских туристов направлением оказалась Италия — туда собираются отправиться в этом году 31,4% опрошенных. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование. Также интерес вызывают Франция, Испания, Германия и Греция.

Эксперты отмечают, что 67,3% путешественников отдельно сказали, что на их планы повлияло отсутствие прямого сообщения с европейскими странами, поэтому, вероятно, при восстановлении рейсов количество поездок туда увеличится. Среди участников опроса 56,7% когда-либо бывали в европейских странах. В настоящее время отправиться в туда могут не все: открытая шенгенская виза есть только у 38,4% респондентов.