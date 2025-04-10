Таможенники обнаружили голову крокодила в багаже пассажира из Таиланда

Омские сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ обнаружили высушенную голову крокодила в багаже россиянина, прилетевшего из Таиланда. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В аэропорту Омска таможенники обнаружили высушенную голову крокодила в дорожной сумке россиянина, прилетевшего из Пхукета (Таиланд). Дериват был выявлен при помощи рентгена во время таможенного контроля багажа авиапассажиров", - говорится в сообщении.

Мужчина сообщил, что сувенир купил для личной коллекции, а о необходимости декларирования и предоставления разрешительных документов не знал. При этом, как сообщили в ФТС, экспертиза подтвердила, что это настоящая голова крокодила, вид которого подпадает под действие конвенции СИТЕС.

По данному факту возбуждены два административных дела по статье о несоблюдении запретов и ограничений и о недекларировании товаров. Правонарушителю грозит штраф и конфискация товара.