Где отдохнуть на 200 тысяч с семьей на море в 2025 году

Россияне готовятся к летнему туристическому сезону. Большинство соотечественников мечтают провести отпуск с семьей или вдвоем на море. Куда можно отправиться отдыхать за относительно скромные деньги — в материале NEWS.ru.

Когда лучше поехать на море в 2025 году

Самый лучший вариант отправиться на море — сразу после майских праздников, заявил в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. По его словам, именно в этот период цены заметно снижаются на все направления, в частности в Египте, Турции и ОАЭ.

«Поездки во все эти страны окажутся дешевле, чем, например, в июне. То же самое касается России — в Дагестане и Сочи с 13 мая и до 1 июня цены упадут. Для отдыха эти дни лучшие в году», — отметил Мкртчян.

Если брать во внимание летние месяцы, то за границей отдых в июне традиционно дешевле, чем в июле или августе, отметил эксперт. Исключение составляют Таиланд и Шри Ланка. В этих странах отдых в июле и августе будет дешевле, чем в июне, отметил Мкртчян.

Может ли российская семья позволить себе отдых на море за 200 тысяч рублей

Мкртчян подчеркнул, что семья с одним ребенком и с бюджетом 200 тысяч рублей может съездить летом на неделю в Таиланд, Египет и Турцию. Однако в последнем случае речь идет о совсем бюджетном отдыхе, скорее всего, в отеле категории три звезды.

«Если же мы говорим о семье с двумя детьми, то отдохнуть за границей уже проблематично. Например, в летний период только авиабилеты в Турцию для такой семьи обойдутся минимум в 160 тысяч рублей», — сообщил собеседник NEWS.ru.

На 200 тысяч можно отдохнуть в России, сказал Мкртчян.

«Если поехать на своей машине, то да. Если лететь на самолете, то отдых снова становится затруднительным в силу финансовых причин», — пояснил эксперт.

Куда поехать на море в России летом 2025 года

Если говорить о пляжном отдыхе в России, то в 2025 году можно поехать в Сочи, Туапсе, Геленджик и Крым, рассказала NEWS.ru эксперт в области туризма тревел-блогер Наталья Ансталь.

«Традиционно повышенной популярностью пользуется Анапа, однако в нынешнем году отдых на этом курорте находится под вопросом из-за произошедшей в конце минувшего года экологической катастрофы», — пояснила Ансталь.

Вместе с тем она сообщила, что многие россияне не собираются отказываться от отдыха в Анапе, несмотря на разлив мазута. Туристы продолжают покупать билеты и бронировать отели, добавила эксперт.

Накануне стало известно, что специалисты начали убирать защитный вал на некоторых участках побережья Анапы. Перед этим эксперты тщательно проанализировали ситуацию с выбросами нефтепродуктов на протяжении второй половины марта. Вал решили демонтировать в тех местах, где выбросы мазута не фиксировались более двух недель, рассказал первый заместитель министра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий.

Ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников ранее сообщил, что восстановление экосистемы в Черном море после утечки мазута из поврежденных танкеров должно занять от полутора до двух лет. Он отметил, что свою роль будут играть весенние штормы.

Какие есть альтернативы Черному морю внутри страны

Одно из популярных направлений пляжного отдыха — Ейск на Азовском море, рассказала Ансталь. В условный топ входит также Новороссийск.

«Кроме того, я бы выделила Калининград и Мурманск, несмотря на то что последний ассоциируется совсем не с теплым климатом. Однако это тоже возможный вариант для отдыха», — добавила собеседница NEWS.ru.

Еще одно направление — Каспийское море.

«Дагестан и Каспий ежегодно притягивают тысячи туристов, особенно в летний сезон. Каспий — это действительно хороший альтернативный вариант», — высказала мнение Ансталь.

Между тем Мкртчян подчеркнул, что у отдыха на Каспийском море есть свои нюансы.

«На самом деле не такое уж оно и чистое. Не все очистные сооружения работают. Там есть неплохие курортные места — Дербент, Избербаш, Каспийск, Дагестанские Огни. Но далеко не везде я бы рекомендовал купаться», — отметил он.

Другой, почти экзотический вариант отдыха — на Тихом океане. Однако турагент Ирина Ильина в беседе с NEWS.ru посетовала на небольшое количество отелей на Дальнем Востоке.

«Их там можно буквально по пальцам пересчитать. Фактически это локальный курорт для дальневосточных жителей», — сказала она.

Мкртчян согласился с этой точкой зрения. По его словам, «никто из Москвы или Петербурга в здравом уме купаться туда не поедет».

Мкртчян добавил, что курорты на побережье Тихого океана традиционно выбирают жители Хабаровского края, Амурской области, Якутии, Сахалина и Магадана.

Где комфортно отдохнуть на море за границей в 2025 году

Основные точки притяжения российских туристов за рубежом — Турция и Египет, напомнила Ансталь.

«Сегодня конкуренция между этими двумя странами значительно обострилась. Если в последние годы Турция была в уверенных лидерах, то сейчас ситуация изменилась: Египет нисколько не сдает позиций», — отметила эксперт.

По прогнозу собеседницы NEWS.ru, летом 2025 года популярным направлением будет Тунис.

«В нынешнем году его активно бронируют. Что касается ОАЭ, то до августа, периода наступления максимальной жары, все спокойно летают в эту страну. Можно говорить об отдыхе на Кубе, но с мая по октябрь мы обычно не рекомендуем посещать остров из-за сезона дождей и отнюдь не лучшей погоды», — пояснила Ансталь.

Однако в случае с Кубой летом цены значительно падают, и можно найти выгодные предложения.

Еще одно направление — Китай, но только определенные регионы. Во многих районах погода — высокая влажность — не будет располагать к комфортному отдыху. В условном топе находится Индонезия, отметила Ансталь.

«Если вы готовы заняться оформлением визы, то можно отправиться на Кипр. В последнее время отдых там снова становится достаточно популярным», — сказала эксперт. Однако бюджетно провести отпуск на острове вряд ли получится.

Мкртчян сказал, что по соотношению цена — качество оптимальным окажется отдых в Абхазии — за 200 тысяч семья может отдохнуть с комфортом на море.