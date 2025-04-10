Сколько туристов из России отправятся на отдых парами в мае

Большинство - 82% - российских туристов отправятся в турпоездки на майские праздники парами, 12% - в одиночку, 6% - с детьми. Об этом говорится в результатах исследования сервиса путешествий "Туту" (текст есть у ТАСС).

"Анализ предпочтений туристов показал: 82% россиян путешествуют парами, 12% - в одиночку и только 6% - с детьми. Самый востребованный уровень размещения - отели категории "четыре звезды" (41%). "Пятерки" предпочли 29% туристов, еще 18% выбрали "тройки", остальные - более экономичные варианты", - рассказали эксперты.

По данным сервиса, на майские праздники на Турцию пришлось 53% всех продаж по акции раннего зарубежного бронирования. Далее следуют Таиланд и ОАЭ. В списке популярных стран также оказались Шри-Ланка, Индонезия, Абхазия и Египет - на каждую из этих стран пришлось по 6% от общего объема продаж, сообщил директор по развитию партнерской сети сервиса "Туту" Эмиль Зиядинов.

"Спрос на туры на майские вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Но одновременно мы наблюдаем сокращение глубины бронирования: все больше туристов принимают решение ближе к дате поездки. Это говорит об изменении модели потребления - путешествия становятся более спонтанными", - объяснил эксперт.

Средняя продолжительность поездки на майские праздники составляет одну неделю, средний чек на майский тур - 186,5 тыс. руб. Зиядинов отметил также постепенное расширение региональной активности.