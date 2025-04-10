Варламов* назвал дырой один город США

Популярный российский блогер Илья Варламов* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) раскритиковал город Джексон в штате Миссисипи в США и назвал его дырой. О минусах населенного пункта он рассказал в видео, доступном на YouTube.

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«Какая же дыра этот Джексон. Опять людей нет, все пусто, смотреть нечего. Унылая такая архитектура, эти коробки», — описал блогер центр города.

Он уточнил, что на центральных улицах много однотипных административных зданий.

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Варламов* отметил, что в километре от центра можно обнаружить множество сгоревших и сгнивших домов.

«Прямо страшно ехать. То есть ты едешь, а тут жесть (...) Все покосившееся, сгоревшее», — описал увиденное блогер.

Он добавил, по внешнему виду домов в Джексоне трудно точно определить, живет ли в нем кто-нибудь.

Ранее Варламов* посетил Калифорнию и обозначил проблему американского штата. По словам блогера, в Калифорнии существуют сложности со страхованием недвижимости.

*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.