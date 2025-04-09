Туристы разбирают прямые рейсы в Тунис

На первом рейсе из Москвы в Хаммамет 26 апреля свободные кресла уже заканчиваются, сообщили «ТурДому» в туроператоре Библио-Глобус, организующем чартерную программу в Тунис из столицы и Санкт-Петербурга в партнерстве с авиакомпанией Express Airline.

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Однако варианты отдыха на майские праздники все еще найти можно. Редакция выяснила, в какую сумму обойдется недельный отдых на праздничные дни для двоих взрослых.

В частности, если отправиться в Хаммамет из столицы 27–29 апреля, тур можно забронировать по цене от 128 тыс. руб. Столько стоит турпакет с проживанием в Residence Mahmoud 3*, отель расположен в 300 м от моря.

Если выбирать из 4* отелей, стоимость недельной поездки начинается от 137 тыс. руб. По такому прайсу доступен тур в Riviera Hotel 4* в Суссе. На первой береговой линии можно заказать One Resort Jockey 4* в Монастире (147 тыс.). Туристы, рассматривающие отели уровня 5*, в Хаммамете могут выбрать тур с размещением в Le Royal Hammamet (146 тыс. руб. на двоих). У любителей спокойного отдыха популярен The Orangers Garden Villas & Bungalow (226 тыс.).

Кроме указанных рейсов, полеты в Тунис – в аэропорт Монастира – с 20 апреля из Москвы начнет авиакомпания Nouvelair Tunisie, туры с этим перелетом формирует «Гранд Экспресс». Как сообщили в туроператоре, первые рейсы загружаются хорошо. На майские праздники улететь из Москвы в Монастир можно 27 и 30 апреля, 4 и 7 мая.

Стоимость недельного отдыха в 3* отелях с вылетом 27 апреля начинается от 100 тыс. руб. на двоих. По такой цене можно заказать, например, тур в Samira Club 3* в Хаммамете, расположенный на побережье.

Варианты 4* доступны как минимум за 108 тыс. руб. (Rosa Beach в Монастире). Неделя в Thalassa Mahdia на первой линии от моря в Махдии обойдется в 113 тыс. Отель 5* можно заказать по цене от 125 тыс. руб. за 8 дней (Blue Marine Hotel & Thalasso в Хаммамете).

На майские праздники в Тунисе ожидается, по прогнозам метеорологов, ясная теплая погода. В Хаммамете обещают 22–23 градуса, в Монастире – 24–25, незначительные дожди пройдут 2–3 мая, в остальные дни солнечно и без осадков.

Ранее TourDom.ru писал, что в Тунисе планируют в этом году принять 160 тыс. туристов из России. Ожидается, что 130 тыс. из них прибудут в Хаммамет по линии Библио-Глобуса на рейсах Express Airline, а остальные – от «Гранд Экспресс» на бортах Nouvelair Tunisie.