Посольство Японии станет требовать доказать безработицу

Посольство Японии в Москве при оформлении виз начало требовать от безработных доказательств того, что они действительно безработные. Как сообщают заявители, в подтверждение просят показать оригинал трудовой книжки, которая в таком случае должна быть на руках, или ее электронный вариант, где видно, что на момент подачи документов заявитель действительно нигде не трудоустроен.

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Дело абсолютно не в том, что Страна восходящего солнца не хочет пускать к себе таких туристов. Как ранее писал TourDom.ru, дипмиссия даже дополнительно успокаивала эту категорию: главное – покажите счет с деньгами, который подтвердит вашу платежеспособность.

Новые требования японцев введены для борьбы с врунишками – многие заявители, имеющие постоянное трудоустройство, называли себя безработными со злым умыслом. Они не хотели тратить время на получение специальной справки в своем офисе, чтобы приложить его к пакету документов.

В общем, не важно, работаете вы или нет, главное – будьте честными с японскими дипломатами. Они считают, что порядок должен быть во всем, а не только в документах, которые необходимо раскладывать в строго установленной последовательности перед подачей на визу.

Японцы по-прежнему максимально лояльны и дают визы практически всем, за исключением явно не вызывающих доверия или пытающихся предоставить недостоверные сведения.

Ранее TourDom.ru писал, что в посольстве Японии успокоили безработных туристов из России – они тоже смогут увидеть цветение сакуры.