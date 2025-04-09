Турэксперт объяснил, в каком месяце лучше ехать на море

Отпуск за границей для всей семьи обойдется значительно дешевле, если поехать отдыхать в июне, а не в июле и августе, сообщил в разговоре с NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. По его словам, исключение составляют только Таиланд и Шри-Ланка. Кроме того, можно достаточно бюджетно отдохнуть за рубежом сразу после майских праздников, добавил он.

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«Везде за границей отдых в июне традиционно дешевле, чем в июле и августе. Исключение — Таиланд и Шри-Ланка. Самый лучший вариант отправиться на море — сразу после майских праздников. Именно в этот период цены заметно снижаются на все направления — в Египет, Турцию, ОАЭ», — сказал Мкртчян.

Он добавил, что эти же правила касаются и поездок по России. Цены на отдых, например, в Дагестане или Сочи с 13 мая до 1 июня будут значительно ниже, чем впоследствии.

Ранее эксперт в области туризма, тревел-блогер Наталья Ансталь посоветовала россиянам бронировать туры для летнего отдыха заранее, начиная с марта. По ее словам, это позволит сэкономить деньги, выбрать лучшие варианты и существенно облегчит подготовку к путешествию. Кроме того, Ансталь посоветовала обратить внимание на горящие туры, однако в этом случае стоит понимать, что горящие туры в большинстве своем — это выбор из оставшихся свободных отелей и рейсов, что не всегда соответствует ожиданиям и желаниям туристов.