Турэксперт ответил, хватит ли 200 тысяч рублей на отдых с семьей

В настоящее время семья с одним ребенком за 200 тысяч рублей может позволить себе съездить летом на неделю в Таиланд, Египет или Турцию, хотя в последнем случае это будет достаточно бюджетный отдых, сообщил NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. По его словам, если в семье двое детей, то организовать отпуск на эти деньги достаточно проблематично.

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С бюджетом 200 тысяч рублей семье с одним ребенком летом можно на неделю съездить в Таиланд, Египет и Турцию, но в последнем случае речь будет идти о совсем бюджетном отдыхе в отеле категории «три звезды». Если мы говорим о семье с двумя детьми, то отдохнуть за границей уже проблематично, — заявил Мкртчян.

Он добавил, что на 200 тысяч семьи вполне смогут отдохнуть на территории России, особенно если поехать в путешествие на собственном автомобиле, а не лететь на самолете, билеты на который уже обойдутся в круглую сумму.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил, что сразу после майских праздников цена на отдых в ряде заграничных отелей может обвалиться до 50%. По его словам, путешествия в межсезонье более выгодны, чем в праздники и в период летних отпусков в июле-августе. Кроме того, он порекомендовал обратить внимание на стыковочные рейсы, которые обычно стоят дешевле, чем удобные перелеты.