На Бали появятся новые правила для туристов

Власти Бали планируют проверять туристов на факт оплаты турсбора перед вылетом из провинции. Без соответствующего ваучера, подтверждающего пополнение местной казны, пассажирам просто не будут выдавать посадочные талоны. Нововведение анонсировал глава Управления по туризму острова Тжок Багус Пемаюн.

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По его словам, для внедрения такого механизма уже ведутся переговоры с несколькими организациями, в частности SITA. Это крупнейшая авиационная информационная система, к которой подключены сами авиакомпании.

«В идеале путешественники должны платить сбор до прибытия на Бали, но если они предпочитают заплатить после прибытия, это тоже нормально. Однако, если туристы попытаются покинуть Бали, не сделав этого, они не смогут получить свой посадочный талон. Платить в любом случае придется», – пояснил чиновник.

По его словам, нововведение приведет к тому, что в ближайшее время собираемость турсбора вырастет в несколько раз. А сами деньги пойдут на улучшение туристической инфраструктуры острова.

Туристический сбор на Бали ввели в феврале прошлого года, он составляет 10 долларов (около 900 руб.). По информации местных СМИ, в 2024 году его оплатили менее 40% отдыхающих.