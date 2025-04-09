«Стремно». Блогер Варламов* рассказал о самом страшном городе США

Блогер и урбанист Илья Варламов* на своем авторском YouTube-канале рассказал о поездке в расположенный в американском штате Миссисипи город Джексон, который считается самым опасным в США. По словам путешественника, продавец оружия призвал его покинуть населенный пункт, поскольку в Джексоне нет ни одного спокойного района.

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— Кроме шуток, здесь реально стремно. Стремно, потому что здесь много сожженных, заброшенных домов, — рассказал Варламов*.

Урбанист назвал главный минус Батуми и заявил, что в Сочи меньше мусора, чем там. Он отметил, что местные жители грузинского курорта паркуют машины в неположенных местах, из-за чего в городе очень много грязи.

Варламов рассказал историю о том, как решил посетить рынок в крупнейшем городе Нигерии Лагосе, когда к нему подошли несколько человек и попытались сломать его камеру. Популярный стендап-комик Дмитрий Коваль, который совершил поездку в Лос-Анджелес, тоже поделился своими яркими впечатлениями от американского города.

*Признан иностранным агентам на территории России по решению Министерством юстиции РФ.