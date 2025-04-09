Без россиян, но с рекордом: туристы устремились в Финляндию

Зимний туристический сезон 2024-2025 годов оказался успешным для экономики Финляндии, продемонстрировав рост как количества иностранных туристов, так и их расходов. Согласно данным Visit Finland, в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года Финляндию посетили 1,24 миллиона иностранных туристов из 88 стран мира, что на 7% превышает показатели предыдущей зимы.

Наибольшее количество туристов прибыло из Великобритании – 172 тысячи человек. В первую десятку также вошли Эстония, Германия, Франция, Швеция, США, Испания, Италия, Нидерланды и Швейцария. Примечательно, что в списке лидеров отсутствуют туристы из России, что связано с закрытием финско-российской границы.

Общие расходы туристов в Финляндии выросли на 15%, достигнув 1,23 миллиарда евро. В эту сумму включены затраты на проживание, питание, культурные и спортивные мероприятия, транспорт и покупки. Фонтанка.ру.

Ранее, до пандемии COVID-19 и начала российско-украинского конфликта, каждый пятый иностранный турист в Финляндии был из России, а доля россиян в доходах от международного туризма составляла 19%. Однако, с ноября 2023 года Финляндия закрыла все сухопутные пункты пропуска на границе с Россией, за исключением железнодорожного, предназначенного для грузовых перевозок, что привело к значительному снижению турпотока из России.

Вопрос об открытии границы с Россией будет обсуждаться финскими властями не ранее конца 2025 года и только при условии принятия Евросоюзом соответствующих решений.

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