Стало известно, где будут отдыхать россияне этим летом

Значительно выросло количество предложений в Китай, Вьетнам и Тунис, не отстает от выездного туризма и российский Краснодарский край, сказал НСН Дмитрий Горин.

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Говорить о том, насколько насыщенным будет туристический сезон в Анапе, пострадавшей от экологической катастрофы, можно будешь лишь после официального решения Роспотребнадзора и заключения экологических служб, в целом Краснодарский край демонстрирует уверенный рост бронирования отелей. Об этом НСН заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Путешественники на предстоящие майские праздники забронировали на 42% больше гостиниц в России, чем это было годом ранее на ту же дату, а в числе наиболее популярных направлений — Кубань, заявил на пресс-конференции президент РСТ Илья Уманский. Он также добавил, что бронирование отелей в Крыму на майские праздники выросло на 82% по сравнению с годом ранее (хотя Крым популярен лишь у 3% россиян), также активно растет интерес к Тверской и Ярославской областям. Горин пояснил, как сейчас обстоят дела с бронированием в Анапе, пострадавшей от экологической катастрофы прошедшей зимой.

«Сейчас и туристы, и туристические компании ожидают решения Роспотребнадзора, а также заключения экологических служб о рекомендациях по предстоящему летнему сезону. В случае с внутренним туризмом (в отличие от выездного) бронирование происходит гораздо позже, только сейчас, в апреле, формируются бронирования. Пока они на 50% ниже, чем годом ранее. Это ожидаемый результат, так как здесь важна именно информация. В целом Анапа каждый год принимает до 4,5 млн туристов из 18 млн, которые отправляются в Краснодарский край, это уникальный курорт. Те большие усилия, которые сейчас предпринимаются для ликвидации экологической катастрофы, произошедшей минувшей зимой, улучшат результат по бронированию. Делать выводы можно будет только после начала массового бронирования», — сказал Горин.

Собеседник НСН также уточнил, по каким направлениям выросли показатели бронирования.

«В этом году мы видим рост в Абхазии после снятия ограничений, введенных в ноябре 2024 года, у этой страны наиболее удобно налажена транспортная связь с Россией. Если говорить о внутреннем туризме, то это Сочи, Геленджик. В целом очень большой рост показывает Краснодарский край. Также не стоит забывать, что очень растет выездной туризм. Если посмотреть на его показатели, мы увидим, что наиболее динамичны Турция (мы надеемся, что туда в 2025 году отправятся отдыхать свыше 7 млн человек, причем не менее 3,5 млн человек — за летние три месяца), Египет, ОАЭ, рост наблюдается по всем международным направлениям, так как был очень долгий период укрепления рубля, что способствовало укреплению внешнего туризма. Кроме того, можно отметить, что по различным российским направлениям мы этим летом планируем около 33 млн поездок россиян (втрое больше, чем количество международных поездок)», — добавил эксперт.

Горин также рассказал о расширении полетных программ.

«Если говорить о расширении полетных программ, то гораздо больше предложений по Вьетнаму, появились рейсы на популярный курорт Нячанг. Мы ожидаем, что, помимо российских авиакомпаний, во Вьетнам будет летать авиакомпания "Вьетнамские авиалинии". Также увеличился объем перевозки по Китаю (в частности, в Японию, Южную Корею и другие страны через Китай). Как раз рост количества поездок в Японию — тому подтверждение. Есть в Китае и уникальный остров Хайнань, туда также летают дополнительные рейсы. Уже в летнем сезоне будет расширение предложений и перевозки в Тунис — две тунисские авиакомпании будут летать в этом году», — подытожил он.

В свою очередь вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов связал то, что Крым выбирают для отдыха на майские праздники лишь 3% россиян, с неудобной логистикой.

«Основная причина связана с логистическими трудностями. Добираться из Москвы до Крыма можно только поездом (это около 36 часов) или на автомобиле (чуть быстрее, но примерно столько же). Ехать туда на неделю большинство не готово. Это тренд последних трех лет. А вот ради более длительного периода можно пожертвовать временем на дорогу, поэтому Крым популярен летом», — отметил Курносов.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян заявил, что Вьетнам привлекает россиян интересной экскурсионной программой, красивыми пляжами и дешевизной нахождения в стране. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».