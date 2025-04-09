Bloomberg: туристы потратят на поездки в 2025 году рекордные $2,1 трлн

Путешественники в 2025 году могут потратить рекордные $2,1 трлн на сферу туризма, что будет выше рекорда 2019 года на $210 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC).

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Согласно данным этой некоммерческой организации, вклад туристической отрасли в мировую экономику составит $11,7 трлн, что равняется примерно 10,3% мирового ВВП. Индустрия туризма начала демонстрировать рост сразу после окончания пандемии COVID-19 и может достичь 11,5% мирового ВВП к 2035 году.

Отмечается, что исследование было проведено до объявления президентом США Дональдом Трампом о введении торговых пошлин, которые могут привести к удорожанию перелетов и повлиять, в первую очередь, на американских туристов. Президент и главный исполнительный директор WTTC Джулия Симпсон убеждена, что пошлины не сильно повлияют на выводы отчета.

"Мы ожидаем, что в этом году международные поездки и расходы на них продолжат активно расти, несмотря на некоторые краткосрочные препятствия", - заявила она в комментарии Bloomberg.

По ее словам, это связано с тем, что люди чаще всего планируют отпуск и оплачивают поездки заранее. Симпсон подчеркнула, что сфера туризма быстрее других восстанавливается после глобальных кризисов, а США останутся в 2025 году "крупнейшим рынком путешествий и туризма с точки зрения вклада в ВВП".

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее глава государства сообщил, что планирует ввести дополнительные тарифы в размере 50% на товары из Китая, если Пекин не отменит ответные таможенные барьеры.

В дальнейшем глава Белого дома уточнил, что будет взимать с китайской продукции пошлины в размере 104% до тех пор, пока китайские власти не пойдут на торговую сделку с Соединенными Штатами. Министерство коммерции КНР в свою очередь предупредило, что власти страны не намерены терпеть усиливающееся давление со стороны США в результате протекционистской политики Трампа, который "идет на шантаж".