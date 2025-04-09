Взаимный турпоток РФ и Белоруссии поставил рекорд за 2024 год

Взаимный туристический поток РФ и Белоруссии в прошлом году составил рекордные 6 млн человек. Об этом заявил посол России в республике Борис Грызлов в своем приветствии к участникам Третьего белорусско-российского туристического конгресса.

Как отметил дипломат, отрадно наблюдать, что форум с каждым годом набирает обороты как по численности участников, так и по представленности туроператоров и регионов. По его словам, это свидетельствует о все большем внимании россиян к белорусскому направлению, а также о встречном интересе граждан Белоруссии к российским предложениям для отдыха и туризма.

"Серьезное оживление на рынке туруслуг Союзного государства подтверждается объективными данными статистики. Взаимный поток в 2024 году составил рекордные 6 млн человек. При этом число организованных туристов из России превысило 350 тыс., а из Беларуси - 140 тыс. человек", - зачитала приветствие Грызлова старший советник посольства Зарина Шиль.

Дипломат обратил внимание, что на фоне удорожания и усложнения логистики поездок в страны дальнего зарубежья отечественный путешественник все чаще находит для себя достойные альтернативы для отдыха "на поистине бескрайних просторах нашего общего Отечества от Бреста до Владивостока".

"Белорусы открывают для себя жемчужины природы и материального наследия России - будь то красоты Русского Севера, Карелии, шедевры Москвы и Санкт-Петербурга или же курорты Причерноморья, Кавказа, Алтая или Приморья", - сказал он.

Как проинформировал Грызлов, россиян же в Белоруссии традиционно привлекают уникальные памятники историко-культурного наследия и качественное санаторно-курортное лечение.

Немаловажную роль играет и транспортная доступность, указал посол. Грызлов напомнил, что по предложению постоянного комитета Союзного государства руководство РЖД приняло решение о запуске между Москвой и Минском в выходные дни третьей пары скоростных электропоездов "Ласточка". Последовательно расширяется и авиасообщение: за последние два года появилось 10 новых маршрутов в регионы России, в том числе в Ульяновск, Архангельск, Минеральные Воды, Самару, Челябинск и Махачкалу. Осуществляются регулярные прямые рейсы из Москвы в Минск, Брест, Гомель, а теперь и в Могилев. Как сообщил дипломат, в дополнение к уже имеющейся опции путешествий на самолете в Санкт-Петербург из Гомеля аналогичный воздушный мост появился и между городом на Неве и Брестом.

"Несколько слов стоит сказать еще об одном во многом эпохальном событии, которое, без сомнения, не осталось незамеченным со стороны представителей туриндустрии. 11 января 2025 года вступило в силу российско-белорусское Соглашение о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства. Это открывает новые перспективы для продвижения совместного туристического продукта среди отдыхающих из третьих стран", - подчеркнул он.

По словам Грызлова, дополнительным подспорьем в плане использования потенциала российских и белорусских регионов по приему гостей призван стать организуемый в Смоленске Туристический информационный центр Союзного государства - единая площадка для выработки предложений и обмена информацией. На повестке дня также открытие такого учреждения и на территории Белоруссии.

Активизация сотрудничества представителей туротрасли

По мнению Грызлова, подобные сегодняшнему форумы и конференции дают хорошую возможность для установления взаимовыгодных контактов между работниками отрасли. "Напомню, что в конце марта в Минске прошла 27-я международная выставка - ярмарка туристических услуг "Отдых 2025", а в июне и сентябре в Москве состоятся еще два крупных события - выставки "Путешествуй!" (10-15 июня) и "Отдых" (10-12 сентября).

Приглашаем белорусских коллег принять в них активное участие и представить свои экспозиционные стенды", - говорится в приветствии. Грызлов выразил уверенность в том, что совместными усилиями Белоруссии и России "удастся существенно укрепить позиции отечественных туроператоров и, разумеется, принести практическую пользу гражданам двух государств".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером Третьего белорусско-российского туристического конгресса в Минске.