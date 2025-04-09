На пляже Сардинии введут ограничение на количество отдыхающих
Власти Сардинии ограничили количество туристов, которые могут одновременно находиться на пляже. Теперь, чтобы поваляться на песке у моря, отдыхающим придется заранее бронировать место.
Пляж Сардинии сообщил туристам, что вводит лимит на посещение. Так, одновременно на песчаном берегу могут находиться не более 1100 человек.
Поэтому теперь, тем, кто хочет позагорать на песке, искупаться в море, придется бронировать место на пляже заранее.
Мэр Теулады Анджело Милия пояснил, что сделать это можно будет через специальное приложение.
Он уточнил, что новые ограничения начнут действовать в июле. Если практика окажется удачной, ограничения введут и на других пляжах Италии.
Ранее стало известно, что туристы в Египте остались без пляжного отдыха из-за нашествия медуз. Также спрос на отдых в Крыму резко вырос в конце марта.