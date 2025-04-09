На пляже Сардинии введут ограничение на количество отдыхающих

Власти Сардинии ограничили количество туристов, которые могут одновременно находиться на пляже. Теперь, чтобы поваляться на песке у моря, отдыхающим придется заранее бронировать место.

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Пляж Сардинии сообщил туристам, что вводит лимит на посещение. Так, одновременно на песчаном берегу могут находиться не более 1100 человек.

Поэтому теперь, тем, кто хочет позагорать на песке, искупаться в море, придется бронировать место на пляже заранее.

Мэр Теулады Анджело Милия пояснил, что сделать это можно будет через специальное приложение.

Он уточнил, что новые ограничения начнут действовать в июле. Если практика окажется удачной, ограничения введут и на других пляжах Италии.

Ранее стало известно, что туристы в Египте остались без пляжного отдыха из-за нашествия медуз. Также спрос на отдых в Крыму резко вырос в конце марта.