Туристы остались без пляжного отдыха в Египте из-за медуз

Персонал многих гостиниц уверяет, что медузы не несут угрозы. Однако отдыхающие после контакта с водой жалуются на раздражение кожи и ожоги.

В апреле на пляжах Египта ограничили купание. Причиной стало массовое появление медуз. Когда медузы приближаются к берегу, купальщикам временно запрещено входить в море.

Эта ситуация затронула и широко известные курорты. Наиболее остро нашествие медуз ощущают отдыхающие в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде.

Многие туристы, приезжая в Египет, занимаются снорклингом. Однако теперь вместо наблюдения за красотами подводного мира они рискуют получить болезненные ожоги.

Явление носит сезонный характер. Весной у медуз начинается период размножения, из-за чего они большими группами перемещаются ближе к берегу. Персонал многих гостиниц уверяет, что медузы не несут угрозы. Однако отдыхающие после контакта с водой жалуются на раздражение кожи и ожоги.

Ранее сообщалось, что спрос на отдых в Крыму резко вырос в конце марта.