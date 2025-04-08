Туристам в Индии пригрозили тюрьмой за нарушение сроков пребывания

Туристы из России уже столкнулись с ужесточением наказаний за визовые нарушения в Индии. Накануне стало известно, что полиция Гоа задержала 75-летнюю женщину и ее 48-летнего сына за оверстэй. За превышение срока нахождения в стране им может грозить тюрьма. Сначала это стало шоком, но сегодня ясность внес Консульский отдел МИД - в стране вступил в силу новый закон об иммиграции и иностранцах.

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Этот документ начал действовать с 4 апреля. Он предполагает серьезную ответственность для гостей-нарушителей. Так, превышение сроков пребывания в Индии, а также нахождение в Индии без действительных документов отныне карается тюремным заключением до трех лет и/или штрафом до 300 тыс. рупий.

Строже стали и санкции за въезд в Индию без действительных загранпаспорта и визы. В этом случае туристам может грозить до пяти лет тюремного заключения и/или штраф до 500 тыс. рупий. Попытка подделки удостоверений личности и документов на въезд также под запретом, но здесь очень большая вилка для избрания меры наказания - от двух до семи лет заключения и/или штраф от 100 тыс. до 1 млн рупий.

В объектах размещения и других случаях необходимо указывать только свое имя согласно документу. Введен запрет на использование любых вариантов, отличных от написанного в загранпаспорте.

Ранее TourDom.ru писал, что жители Индии напали с ножами на российских туристов, ночевавших на пляже.