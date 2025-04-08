Российских туристов ждут в Тунисе даже со старыми долларами

Российские туристы могут приезжать в Тунис с долларами старых серий, никаких проблем с их обменом на тунисские динары в банках возникнуть не должно. Об этом корреспонденту «ТурДома» сегодня рассказал Нежи Гуидер, представитель Министерства туризма и ремесел Туниса в Москве. Главное, «чтобы деньги были настоящими».

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За 1 доллар США сейчас дают 308 динаров, поменять их можно не только в офисах банках, но и в обменных пунктах на курортах, в аэропортах и отелях. Курс будет примерно одинаковым.

По словам г-на Гуидера, в Тунисе очень ждут россиян, так как, в отличие от европейцев, гости из нашей страны тратят больше денег: любят покупать экскурсии, сувениры, дополнительные услуги в виде талассотерапии и т. д. Большие надежды по восстановлению турпотока из России связывают с запуском чартерной программы туроператора Библио-Глобус на рейсах тунисской авиакомпании Express Airline. С 26 апреля вылеты из Москвы и Санкт-Петербурга в аэропорт Энфида-Хаммамет будут выполняться ежедневно, а с 26 мая частота удвоится.

«Мы рассчитываем принять в этом году 160 тыс. туристов из России», – поделился планами Нежи Гуидер. Около 130 тыс. из них прибудет по линии Библио-Глобуса, а оставшуюся часть привезет «Гранд Экспресс», сотрудничающий с авиакомпанией Nouvelair Tunisie (эти вылеты начнутся 20 апреля. – Ред.). В 2024 году в Тунис приехало лишь 14 тыс. россиян – капля в море по сравнению с доковидным показателем 2019 года, когда в Тунисе побывало более 600 тыс. гостей из нашей страны.

Как рассказали «ТурДому» в Библио-Глобусе, мест на первых рейсах уже практически нет – они проданы. Руководитель Cartage Group Мохаммед Саадауи добавил, что к сегодняшнему дню туроператором реализовано уже 11% квот в отелях на весь летний сезон, а к концу месяца будет продано до 20%. Это очень хороший показатель, так как продажи открылись в начале февраля и идут всего 2 месяца. По словам г-на Саадауи, в основном туристы бронируют размещение в отелях 4–5*, но ближе к сезону он ожидает увеличения спроса и на семейные отели 3* – это характерная тенденция последних лет.

В гостиницах сейчас срочно добирают русскоязычный персонал, кроме того, большую группу сотрудников из 40 человек привезет на первом рейсе Carthage group – эти люди помогут обслуживать туристов в отелях, где туроператор взял блоки мест.

По случаю предстоящего запуска чартерной программы Библио-Глобус совместно с тунисским партнером организовал приезд в Москву и Санкт-Петербург делегации из 20 отельеров Туниса. В московском воркшопе, который прошел сегодня в отеле Radisson Collection, участвовало до 250 турагентств.