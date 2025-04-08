Российского туриста поразило количество мусора в Абхазии

Россиянин поделился своими впечатлениями от отдыха в Абхазии. Больше всего его разочаровали мусорные кучи на улицах и отсутствие сервиса.

© runews24.ru

Наиболее поразительным для российского туриста оказалось количество мусора. Повсюду, в том числе и на улицах, можно было наблюдать огромные кучи отходов. Пляжные зоны выглядели еще хуже, поскольку многие отдыхающие попросту прятали остатки пищи, обертки и упаковки непосредственно в песок.

Разрекламированная абхазская кухня также разочаровала туриста из России. Ассортимент блюд оказался скудным, а в заведениях общепита нередко предлагали испорченные мясные продукты с неприятным запахом. Обслуживающий персонал отличался дерзким и вызывающим поведением.

Никаких существенных улучшений в развитии инфраструктуры за последние годы в Абхазии не произошло. Доступ к интернету практически отсутствует повсеместно. А после любого дождя электроснабжение в республике, как правило, отключается на несколько дней. Местные торговцы работают по собственному усмотрению, не соблюдая установленного ими же расписания.