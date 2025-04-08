Казахстанец рассказал о пешем путешествии по пяти странам

Шестимесячное одиночное путешествие по Центральной Азии — испытание не только физическое, но и трансформационное. Герой этой истории — казахстанец Аскар Серикпаев, решившийся на маршрут в 10 тысяч километров, собрал рюкзак и пошел. Пешком. Через Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Афганистан. Его история — напоминание каждому из нас: никогда не поздно начать все заново, особенно если сердце зовет в дорогу.

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Желание путешествовать родилось у астанчанина Аскара еще в школьные годы. Тогда мальчик мечтал пройти пешком по всем 15 республикам СССР. После распада Союза казалось, что мечта рассеялась. Но страны остались, а значит, остался и путь. По образованию Аскар - юрист, но почти всю жизнь занимался мебельным производством. Он всегда был увлечен выездом на природу, лыжами, марафонским бегом и рыбалкой.

«В июле 2014 года я просто закрыл свою небольшую компанию, свернул производство и пошел в путь, - говорит собеседник, - Мне было уже 49 лет, и я понял: если не сейчас, то, возможно, никогда. Фактически путешествие стартовало 11 июля, но, по словам Аскара, все началось раньше — с принятия решения и подготовки. Цель была — пройти 10 тысяч километров без денег и доверившись только Всевышнему.

Готовился мужчина около года.

«Я начал тренироваться: ежедневно проходил по 1012 километров, в выходные — до 25. Менял рацион, подбирал снаряжение, сбрасывал вес. Готовился ко всему — и физически, и морально. Выбор маршрута оказался простым: открыл государственный сайт egov и составил маршрут через безвизовые страны — Казахстан, Таджикистан, Туркменистан. Но визу в Туркменистан не дали, и пришлось срочно перестроить план. Я пошел через Афганистан, потом — в Иран. Но когда узнал о болезни мамы, вернулся домой. К сожалению, мама ушла, и я сделал паузу. На сегодняшний день пройдено 3300 километров. Впереди еще семь тысяч. Планирую завершить маршрут в течение двух лет. Хочу пройти Россию, Азербайджан, Грузию, Армению, Турцию и снова Иран, — делится путник.

Самым трудным для путешественника оказался маршрут по Казахстану. Организм непросто привыкал к новым нагрузкам: болели спина, ноги, все тело. Настоящее испытание началось после Балхаша, где температура воздуха поднялась до +45 градусов. В полупустыне — ни деревьев, ни травы, ни малейшей тени. Чтобы не допустить обезвоживания, приходилось нести с собой до 10 литров воды. Впервые в жизни в степи Аскар встретил каракуртов — ядовитых, крупных пауков, которых здесь оказалось пугающе много. Приходилось постоянно искать безопасные места для ночевки — каракурты встречались вплоть до Алматы.

«В основном я ночую в палатке. Бывали случаи, когда люди приглашали на ночлег к себе домой. Я стараюсь избегать больших городов и иду в основном по поселкам и деревням, где живут простые люди. Когда я планировал маршрут, рассчитывал, что в зимнее время должен пройти через Таджикистан и Узбекистан — так и вышло. Климат в вечернее время для ночлега там комфортный — около +10 градусов. Случались и непредвиденные обстоятельства.

Однажды как-то под вечер сломалось колесо от тележки. Я снял ролик и опубликовал соцсетях, и реакция последовала незамедлительно: друзья написали из Астаны. Оказалось, что у них есть знакомые в МЧС, и они пригнали машину, отвезли в Кордай, сделали новую тележку с колесами и оплатили гостиницу, - с улыбкой вспоминает Аскар.

С собой он помимо тележки берет рюкзак весом 50 килограммов. В снаряжении: зимняя и летняя одежда, посуда, провизия, вода, палатка. Базовый набор питания путешественника: макароны, тушенка, супы быстрого приготовления, лук.

«Картошку сначала брал, но отказался — тяжело. Главное — соль, чай и кофе. Но часто выручают люди: угощают, приглашают в дом, делятся продуктами. С обувью всегда была проблема, в пути она быстро изнашивается. Первая пара кроссовок развалилась до Алматы. Сейчас иду уже в четвертой паре. Одежды немного, взял и зимний, и летний комплект. Стираю в гостиницах или в природных водоемах. Всегда с собой хозяйственное мыло. Заряжаю телефоны от мощного пауэрбанка. Раньше была солнечная панель, но потерялась. Иногда прошу подзарядку в домах или в кафе рядом с трассой, - делится путник.

По словам Аскара, в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Афганистане и Кыргызстане, Афганистане люди одинаково гостеприимны, доброжелательны и готовы помочь путнику. Из всех стран путешественнику особенно запомнился Узбекистан.

«Узбекский народ - это что-то особенное. У них очень сильное чувство гостеприимства и уважения к путникам. До сих пор звонят, интересуются, как проходит мой путь. Да, везде люди добрые, но в Узбекистане это ощущается особенно ярко. Когда я проезжал через Кыргызстан, я понял, что только 10 процентов его территории - это равнины, остальное - горы. Эти горы невероятно красивы, и я рекомендую их всем любителям туризма! Там каждый сантиметр равнинной земли используется с умом, потому что ее мало. Кроме того, меня поразили жители Афганистана. Познакомился с талибами, меня угостили пловом, предлагали ночевку на блокпостах. Языкового барьера не было. В северной части Афганистана знают узбекский язык, а он в свою очередь похож на казахский, поэтому я все понимал. Уровень жизни там очень низкий, много бедных людей, но даже они стараются помочь. Например, один человек, у которого практически ничего не было, подошел ко мне и сказал, что хочет помочь. Он предложил хотя бы провезти мою тачку несколько километров. Он просто не знал, чем еще помочь, но искренне хотел сделать хоть что-то. Путешествие по этим странам помогло мне по-новому взглянуть на Казахстан. По уровню жизни, культуре, правам человека и отношению государства к людям мы живем в прекрасной стране. Я осознал это именно во время поездки, - рассказывает собеседник.

Еще одна особенность в пешем одиночном туризме, по словам Аскара, это то, что за всё это время в дороге он ни разу не болел. Ни простуды, ни депрессии, ни апатии.

«Иду по самочувствию. Не гонюсь за километрами. Важно не перегореть, не переутомиться. Порой отдыхаю по 12 дня, просто живу в палатке, готовлю, читаю — и снова в путь, - рассказывает он.

По результатам шести месяцев в пути мужчина пришел к выводу, что плохих людей не существует. Существуют лишь обстоятельства, которые могут заставить человека проявить себя не с лучшей стороны.

«Один из самых распространенных страхов среди людей, которые планируют путешествия, это деньги. Многие считают, что для того, чтобы отправиться в путь, нужно иметь огромные средства. Конечно, существуют расходы на визы, но их сумма не превышает 50-80 долларов, что вполне доступно для большинства людей.

Путешествие Аскара Серикпаева — это не просто дорога, а путь к себе. Это история о верности мечте, о вере в людей и силе человеческого духа. Аскар доказывает: никогда не поздно начать. Даже если тебе почти 50, даже если кажется, что уже все позади. Иногда самое главное — просто сделать первый шаг.