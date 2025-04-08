Стало известно, во сколько обойдется отдых в Таиланде и ОАЭ в мае

Среди зарубежных стран, где доступен пляжный отдых, большим спросом пользуются Таиланд и ОАЭ. Туроператоры рассказали, во сколько обойдется отдых в этих странах.

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Спрос на отдых в ОАЭ на майских праздниках вырос среди россиян на 10,4%. Как отмечают эксперты, в это время года в стране уже начинается туристический сезон, однако отдыхающих не так много, что делает первую половину месяца благоприятным периодом для путешествия.

Что касается цен, они ниже, чем в горячий сезон, что привлекает российских туристов. Так, туры в ОАЭ на двоих с перелетом и проживанием в четырехзвездочном отеле на 6 ночей можно приобрести по стоимости от 144 тыс. рублей. Пять ночей в пятизвездочном отеле в Абу-Даби обойдутся в 207 тыс. руб, сообщает РБК.

Что касается другого популярного направления, Таиланда, здесь можно погреться под солнцем и устроить себе полноценный пляжный отдых. В мае в Таиланде воздух прогревается до +30 °C и выше.

При этом в мае цены гораздо ниже привычного. Например, туры на Самуи на двоих с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле на 7 ночей можно приобрести за 157 тыс. рублей. Отдых на Пхукете обойдется в 191 тыс. рублей.

Правда, туристов предупреждают, что в мае в Таиланде начинается сезон дождей, который продлится до октября. Однако на Пхукете и Самуи дожди кратковременные.

Ранее сообщалось, что в период с конца марта по начало апреля наблюдался значительный подъем интереса к крымским курортам. Также стало известно, что остров Комино, расположенный у берегов Мальты, столкнулся с экологической проблемой из-за массового туризма.