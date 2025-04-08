В Алма-Ате появится единое мобильное приложение для туристов

Единое мобильное приложение для туристов под названием SuperApp, разрабатываемое в настоящее время, будет введено в Алма-Ате для доступа ко всем городским услугам. Об этом сообщил глава администрации мегаполиса Ерболат Досаев на заседании правительства республики.

"Он подчеркнул, что один из приоритетов SuperApp - это развитие туристического модуля, который объединит все ключевые сервисы в единую цифровую экосистему. Пользователи смогут покупать билеты на культурные и спортивные мероприятия, изучать и планировать маршруты по оцифрованным тропам и туристическим дорогам, бронировать актуальные туры и экскурсии по Алма-Ате, совершать VR-прогулки по достопримечательностям города", - проинформировали в пресс-службе кабмина республики.

До 1 июля 2025 года планируется интеграция в систему 113 культурных и спортивных объектов, что сделает отдых более доступным и удобным для планирования, рассказали в пресс-службе. По данным Досаева, туристическая отрасль Алма-Аты демонстрирует уверенный рост. По итогам 2024 года число иностранных туристов увеличилось на 27%, составив более 680 тыс.

"Лидерами по посещению Алма-Аты являются туристы из Индии, Китая, США, Турции, Южной Кореи", - приводит пресс-служба слова главы администрации мегаполиса.

В 2025 году ожидается рост числа иностранных туристов не менее чем на 10% - до 750 тыс. человек, указал Досаев.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству по развитию Алма-Аты и эффективному использованию его туристического потенциала в целях диверсификации экономики мегаполиса.