Вьетнам разрабатывает визовую политику, направленную на привлечение талантливых и состоятельных людей. Как сообщает агентство VNA, партнер TV BRICS, консультативный совет по туризму представил премьер-министру страны Фам Минь Тину документ, в котором предлагаются изменения.

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В частности, планируется введение трех категорий виз: «Золотая виза» на срок от пяти до десяти лет с возможностью продления, «Виза инвестора» – 10-летняя виза с перспективой получения постоянного вида на жительство через пять лет при сохранении необходимого уровня инвестиций, и «Виза таланта» – пятилетняя виза с упрощенной процедурой продления для высококвалифицированных специалистов.

Кроме того, совет предложил запуск пилотных программ в городах Фукуок, Хошимин, Ханой и Дананг, потому что в них благоприятные условия для реализации этих планов.

Отмечается, что совет выдвинул инициативу создать новый комитет по реформе визовой политики, который призван помочь Вьетнаму эффективно конкурировать на туристическом рынке, привлечь экспертов и инвесторов, что в дальнейшем будет способствовать ускорению экономического роста страны.