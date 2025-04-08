Стало известно, как изменился спрос на туры в Абхазию

Год к году продажи прибавили более чем 20%.

Издание приводит такие данные со ссылкой на системы бронирования. В публикации отмечается, что в течение недели — с 31 марта по 6 апреля — российские туристы совершили на 10% больше бронирований в отелях и апартаментах Абхазии, чем семью днями ранее. При этом количество поисковых запросов увеличилось на 15%, сообщили в «Островке».

Travelata.ru фиксирует рост продаж на 21% в годовом выражении, а «Русский экспресс» — на 78,5%.

Авиасообщение между Россией и Абхазией запустят с 1 мая. Такие сроки обозначил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он добавил, что также со следующего месяца начнёт курсировать электричка Сириус — Имеретинская долина — Сухум.