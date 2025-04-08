Путешественница рассказала, каких привычных удобств нет в США

Часто путешествующая россиянка назвала роскошью для американцев различные социальные гарантии, которые в России считаются нормой. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

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Так, девушка рассказала, что во многих российских компаниях для женщин привычно уйти в декрет и сохранить свое место, в то время как в США такая опция доступна только сотрудницам престижных компаний.

Кроме того, она заметила, что в России многим доступна покупка квартиры.

«Кому-то квартиры и дома передаются по наследству, остальные берут их в ипотеку и рассрочки. Просто в России так принято: все должно быть свое», — уточнила путешественница и добавила, что в Америке с покупкой не торопятся и гораздо чаще арендуют жилье.

Также она обратила внимание, что многие американцы живут в долг и берут кредиты на все что угодно, начиная от микроволновки и заканчивая высшим образованием.

«В России люди привыкли копить деньги и оплачивать покупки сразу. Моя бабушка когда слышит слово кредит, начинает охать и вздыхать», — поделилась туристка.

Кроме того, роскошью для американцев блогерша считает бесплатную медицину, а также чистоту и безопасность на улицах.

«Американцы, живущие в неблагополучных районах, боятся ходить в одиночку по вечерам. Владельцы магазинов в таких местах закрывают двери на кодовые замки, а покупателей обслуживают через специальное окошко», — поделилась автор.

Ранее российский турист, побывавший в США, рассказал об одной традиции, которая его возмутила. По словам путешественника, он обратил внимание, что американцы, живущие на юге, привыкли хранить прах умерших родственников в урнах прямо в гостиной. Он отметил, что его удивляет привычка местных обедать в таких условиях.