В какие страны поедут россияне на майские праздники

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали отельные бронирования на майские праздники и рассказали, что серьёзнее всего вырос интерес российских туристов к Абхазии: на начало мая уже оформлено в четыре раза больше заказов, чем в 2024-м. RT ознакомился с результатом исследования.

«В четыре раза увеличилась и популярность Катара. Узнаваемость страны среди россиян последние годы становится всё больше, а удобные и доступные прямые рейсы, сравнительно невысокие цены на проживание и активное развитие туристической инфраструктуры делают её очень привлекательной», — пояснили эксперты.

Отмечается, что заметно более востребованным стал отдых в ОАЭ, Египте, Индии и на Шри-Ланке — во всех странах на майские праздники оформлено в два раза больше заказов.

«Данные направления отлично подходят для пляжного отдыха в начале мая, их выбирают те, кому не терпится открыть купальный сезон», — заявили аналитики.

По словам представителей сервиса, попали в список и некоторые европейские страны: Греция (доля выросла на 80%), Венгрия (+60%), Испания (+27%), Австрия (+20%) и Италия (+10%).

«Также в этом году гораздо больше российских путешественников в начале мая отправятся в Армению (+65%), во Вьетнам (+43%), в Сингапур (+33%) и Китай (+21%)», — заключили в компании.

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