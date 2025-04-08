«Для нас, русских, это культурный шок». История девушки, уехавшей в Германию

Валентина Васильева из Подмосковья переехала жить в Германию десять лет назад. Она влюбилась в Баварию за смесь современности и традиционности и отправилась туда учиться. За десять лет успела поработать и официанткой в пивоварне, и в техподдержке IT-компании, а затем открыть собственный бизнес. В рамках цикла материалов о жизни наших соотечественников за рубежом она рассказала «Ленте.ру», за что ей нравятся немцы, как она застряла в глухой деревне и почему в Германии нужно постараться, чтобы оказаться на улице.

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Почти бесплатная учеба

Первый раз я приехала в Германию в 2013 году в качестве туриста и сразу же влюбилась. Причем влюбилась именно в Мюнхен в Баварии. Это модный, дорогой город с кучей баров и развлечений, но так как он расположен в достаточно консервативном регионе, здесь сохранились местные традиции. Поэтому в Мюнхене мужчина в национальном баварском костюме, идущий на работу в офис, — в порядке вещей. Я почувствовала, что это мое. Вернулась домой и начала разрабатывать план переезда.

Тогда в Москве у меня была работа, я была торговым представителем одной табачной компании. Было и высшее образование — инженер-технолог производства изделий из кожи, но я ни дня не проработала по специальности. Самым простым способом переезда для меня было поступить в вуз и получить студенческую визу.

Учеба для иностранцев в государственных вузах почти бесплатная — платится только стандартный сбор в районе 100-400 евро в семестр, как и для местных жителей. Мне это подходило. В магистратуру можно было идти только по своей специальности, но она мне не нравилась, поэтому я выбрала бакалаврскую программу «Управление в IT» в Бамбергском университете. Он как раз расположен в Баварии, куда я и хотела.

Процесс поступления тогда, можно сказать, прошел мимо меня, потому что я наняла специалиста, который взял всю бюрократию на себя. Я просто отдала ему нужные документы, и он мне сообщил о поступлении.

Разница менталитетов

Уже во время учебы я столкнулась с разницей наших менталитетов. Больше всего удивило, что немцам нужно очень много времени, чтобы начать считать человека другом. Первые полгода в общежитии я очень тесно общалась с несколькими немцами, и мы почти все время проводили вместе: гуляли, готовили, ходили в бары и тому подобное.

Я уже считала их близкими друзьями, но каково же было мое удивление, когда они переехали в другое общежитие и с этого момента наше общение полностью сошло на нет. Несколько раз я пыталась назначить встречи, но все безуспешно. Оказалось, что они считали, что мы просто весело проводили время вместе, когда жили рядом, и не более. Потом я узнала от наших соотечественников, что многие с этим сталкиваются. И для нас, русских, это действительно культурный шок.

Но при этом доброжелательность немцев — не пустые слова. Здесь никто не пройдет мимо, если человеку нужна помощь, никто не будет игнорировать просьбы. Немцы всегда остановятся, подскажут, покажут и проводят. В них нет снобизма: если вы плохо говорите по-немецки, никто не будет кривить лицом. Наоборот, будут объяснять все максимально просто и медленно или предложат перейти на английский, если у вас с ним лучше.

Например, во время учебы в университете мой немецкий еще не был на продвинутом уровне, я плохо понимала научные термины от некоторых профессоров и не могла записывать за ними. Тогда одногруппники давали мне свои конспекты лекций, чтобы я могла по ним подготовиться к экзаменам.

Другой приятный момент — это обязательность немцев. Например, живя в России, если я с кем-то договорилась о встрече, то все равно накануне еще раз уточняла, все ли в силе? Не знаю, почему, но уверена, что так делают многие. Здесь же, если вы договорились с немцем о встрече через несколько месяцев, и больше ни разу не общались — будьте уверены, что он придет в оговоренное место четко ко времени. Мне это очень нравится.

На Дойчебане через всю страну или как застрять в глухой деревне

Несмотря на то что немцы очень обязательны, их железнодорожное сообщение — Дойчебан — уже стало национальным мемом, который противоречит их пунктуальности. Если хотите успеть на встречу в другом городе и вам требуется для этого несколько пересадок, то Дойчебан лучше избегать как огня.

Однажды для своего блога @nemusli в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) я решила провести эксперимент — проехать по железной дороге через всю страну, от Фленсбурга до Зальцбурга. Посчитала, что если все поезда по моему маршруту будут приходить вовремя, то для этого хватит ровно суток с одной ночевкой в Ганновере.

Сначала все шло нормально: в первый день опоздал только один поезд на один час (заметьте, я уже называю это «нормально»), и я застряла в какой-то деревне недалеко от Гамбурга, где даже нельзя было купить воды.

На второй день, после ночевки в Ганновере, я смогла проехать только 300 километров. Потому что сначала опоздал самый первый поезд, из-за которого я пропустила пересадку на другой.

Тогда я поменяла маршрут, но все равно пропустила стыковки из-за опозданий промежуточных поездов. Когда доехала до Эрфурта, я поняла, что, если дальше все пойдет гладко, я окажусь в Зальцбурге к 21:00. Эксперимент в любом случае будет провален, так как пройдет уже больше суток. То есть опоздание уже будет больше, чем на 12 часов.

Но я рассудила, что хуже будет, если опоздает еще хотя бы один поезд, и я опять застряну в какой-то глухой деревне посреди ночи. Поэтому в Эрфурте я села на прямой поезд до Бамберга и уехала домой.

«Обнимашки» с начальством и страшная бюрократия

Во время учебы я устроилась на подработку официанткой в местную пивоварню. Вообще в пищевой отрасли в Германии работает очень много иностранцев, и тогда в пивоварне было буквально три немца — шеф-повар, бармен и официант. А на кухне большинство людей были выходцами из СНГ, и они помогали мне с немецким. Когда гости что-то спрашивали, я бегала на кухню и уточняла перевод.

Атмосфера была очень дружелюбной: благодаря именно этой работе я смогла перебороть страх говорить на немецком и здорово подтянула язык.

Когда закончила учебу в университете, устроилась по специальности в немецкую IT-компанию. Из-за того что это стартап, какой-то жесткой корпоративной культуры у нас не было. Мы все обращались друг к другу на ты, а с основателями компании здоровались «обнимашками».

При работе там я столкнулась еще с одной особенностью немцев — это прямолинейность, направленная на повышение эффективности. Немцы сразу и без лишних сантиментов выскажут, что человек делает не так, и исправлять ошибки надо быстро. При этом никто не следит, сколько часов в день сотрудник работает, но именно в стартапах не принято ровно в шесть вечера закрывать ноутбук и уходить, если что-то не доделано. А тимлиды, бывало, вообще засиживались до 11 вечера.

Говорят, что Германия — это самая бюрократическая страна в мире. С этим сложно не согласиться. У меня наберется целая тележка историй, связанных с немецкой бюрократией, но самый смешной случай произошел со мной, когда я окончила курсы немецкого при университете.

Их языковой центр выдал мне сертификат. С ним меня зачислили на программу бакалавриата, и, когда я ее окончила, стала подавать документы в магистратуру. Все это происходило в рамках одного и того же университета, то есть логично, что у них не должно быть проблем с какими-то базами данных по своим студентам. Но при поступлении в магистратуру у меня отказались принимать документы из-за утери этого языкового сертификата, то есть самой бумажки, которую я у них же и получала. Мне пришлось в срочном порядке его восстанавливать, чтобы успеть к зачислению.

Сейчас из-за того что мой бизнес — консультационное агентство по переезду в Германию — тесно связан с документацией и законами, я постоянно сталкиваюсь с тем, что на одну бумажку нам нужно донести еще три.

Цифровизация здесь тоже хромает. Когда приезжаю в Москву навестить маму, всегда поражаюсь уровнем внедрения технологий. Каждый раз вижу что-то новенькое: поездку в метро можно оплатить то по кольцу, то вообще по биометрии. А в Германии, например, большинство парковок до сих пор оплачиваются только в специальных терминалах наличными.

Да что уж говорить: как-то я переписывалась со страховой компанией и отправила им письмо по e-mail. А ответ на него они прислали мне в виде распечатанного письма на мой домашний почтовый адрес.

Нечего бегать по врачам, если ничего не болит

Конечно, медицина в Германии на высоком уровне. В немецкие клиники действительно со всего мира едут на сложные операции. Но что касается повседневной медицины, то я бы сказала, что система очень хромает.

На стандартный прием к терапевту или стоматологу попасть несложно, но вот если нужно сделать снимок КТ, проконсультироваться с эндокринологом или нефрологом, то можно прождать свою очередь несколько месяцев. А если ничего не болит и хочется просто планово проверить здоровье, то очередь на прием придется ждать полгода, а то и год. Здесь руководствуются принципом: нечего бегать по врачам, если ничего не болит.

Ну и подходы к лечению сильно отличаются от российских. В Германии температура 37,3 не считается повышенной: никаких лекарств не выпишут, а порекомендуют пить чай, почаще проветривать квартиру и так далее. Еще тут очень многое лечат ибупрофеном, его выписывают вообще от всего. Несколько раз я приходила лечить зажимы в спине, а мне от воспаления назначали только ибупрофен.

Скорую помощь вызывают только по неотложным случаям. Как-то у меня была температура под 40 и я была одна дома, не могла даже встать налить себе воды, так мне было плохо. Я позвонила в скорую, но ко мне отказались приезжать. Даже в таких случаях надо вызвать такси и самостоятельно приехать к ним в отделение.

Цены выше, чем в Москве

Цены в кафе и ресторанах в Германии сильно выше, чем, например, в Москве. У нас в Бамберге в простом заведении одно блюдо стоит в районе 11-15 евро (1-1,4 тысячи рублей), а напиток — 3-5 евро (300-500 рублей). А в Берлине или Франкфурте и того дороже, даже один человек потратит на обед не меньше 20 евро (1900 рублей).

Что касается продуктов в супермаркете, то, например, средняя стоимость литра молока — 1-1,5 евро (100-140 рублей). Куриные яйца делятся на три вида: био, обычные и яйца кур, которые содержатся не в клетках, а на свободе. Я покупаю последние, они стоят 2,7 евро (250 рублей).

Пачка сливочного масла обойдется примерно в 2,5-4 евро (250-400 рублей). Йогурт стоит примерно от 40 центов до 1 евро (40-100 рублей). Один огурец обойдется в 1,15 евро (110 рублей), авокадо — 1,2 евро (120 рублей), полкило красного перца — 2 евро (190 рублей), 150 граммов помидоров черри — 1,2 евро (120 рублей).

Нужно постараться стать бомжом

Что мне точно нравится в Германии, так это уровень социальной поддержки. Я всегда говорю, что здесь нереально остаться без жилья и еды, если очень сильно этого не захотеть.

Государство достойно помогает людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Могу со стопроцентной уверенностью заявить, что все местные бомжи стали такими по собственному желанию. Если бы они хотели жить в нормальных условиях — им бы устроили это в тот же день.

Здесь очень много шелтеров, в которых хорошо кормят. А безработным платят высокое пособие. Поэтому ходить попрошайничать нет никакой нужды.

И лично для меня большим плюсом является географическое положение Германии. Она находится в центре Европы, и отсюда можно за пару часов уехать в Австрию, Италию, Чехию, Польшу и другие страны. Все эти годы я живу без машины, и такие перемещения не доставляли сложностей, потому что аренда авто в Германии очень распространена и доступна по деньгам. Также между странами часто ходят автобусы.

Несмотря на довольно яркие минусы страны, лично для меня плюсов здесь больше. Поэтому дальше я планирую жить именно здесь.