Если вы мечтаете о Таиланде без толп, палаток с панкейками и музыки на каждом углу – такие места еще остались. Вот три направления, где можно поймать атмосферу «того самого» Таиланда: тихого, природного, настоящего.

Ко Липе

Крошечный остров у границы с Малайзией. Песок – как на Мальдивах, вода – бирюзовая, а туристов – минимум. Весь остров можно обойти за 15 минут, а потом просто лежать, плавать и наслаждаться природой.

Три нюанса, которые стоит учесть перед поездкой в Таиланд

Пай

Городок в горах на севере. Место для тех, кто устал от всего – в прямом смысле. Туманные рассветы, горячие источники, джунгли и полное ощущение спокойствия. Идеальное место для перезагрузки.

Подробнее о третьем направлении рассказала в своем видео блогер @travel_light25.