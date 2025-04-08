Что привлекает туристов на остров Санторини

Санторини — не просто греческий остров с открыток. Его удивительная история началась около 3 500 лет назад, когда колоссальное извержение раскололо древний остров, создав затопленную кальдеру. Это событие не только изменило ландшафт, но, по мнению некоторых учёных, могло повлиять на исчезновение минойской цивилизации. Подробнее о том, как вулкан создал этот популярный у туристов остров, можно узнать на сайте Туристас.

Сегодня о тех временах напоминают вулканический залив, островки Неа-Камени и Палеа-Камени с горячими источниками, а также разноцветные пляжи. Красный пляж поражает насыщенным оттенком скал, чёрный Перисса — горячим вулканическим песком, а Белый пляж контрастирует светлыми утёсами и тёмной водой.

Жизнь на острове всё ещё тесно связана с вулканом. Туристы приезжают, чтобы увидеть кальдеру, а виноградники на вулканической почве дают неповторимое вино. Архитектура острова сохраняет черты, помогающие выживать в сейсмически активной зоне. Санторини — это живое доказательство того, как природа может творить и разрушать.