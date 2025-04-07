Поток российских туристов в Турцию упал

По итогам первого квартала этого года туристический поток из России в Анталью упал на 20%, рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

Спрос на поездки в Турцию в период межсезонья падает второй год подряд: например, в марте 2024 года падение равнялось 19,2% год к году, а в марте текущего - 11,1%.

Причин здесь две. Во-первых, классический организованный турпоток почти перестал расти, а у россиян появилось больше пляжных альтернатив в межсезонье. Во-вторых, из-за роста цен в Турции россияне перестали ездить сюда в целях шопинга или по коммерческим делам.

Отмечается, что снизилось и общее количество визитов иностранцев в эту страну.

"Падение иностранного турпотока год к году составило 29,6%", - говорится в сообщении.