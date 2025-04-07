Две авиакомпании разрешили пассажирам сдавать билеты без штрафов

Turkish Airlines и ее дочерний лоукостер AJet обновили условия возврата билетов, сделав их более гибкими для пассажиров. Согласно новым правилам клиенты могут полностью вернуть стоимость билета в течение 24 часов после покупки, если до вылета остается более 7 дней. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на авиакомпании.

Ранее Turkish Airlines разрешала бесплатный возврат только по тарифу PrimeFly (самому дорогому классу) при условии, что до вылета остается не менее 12 часов. Теперь же эта возможность распространяется на все билеты, купленные через официальный сайт или мобильное приложение авиакомпании. Однако если бронь оформлялась через сторонние агрегаторы, полный возврат средств не гарантируется. Также из суммы возмещения вычитаются сборы за дополнительные услуги, такие как платные места или превышение багажа.

В кол-центре Turkish Airlines уточнили, что для возврата необходимо соблюдение двух условий: подача заявки в течение суток после покупки и наличие как минимум 168 часов (7 дней) до вылета.

У лоукостера AJet условия еще более выгодные: если до рейса остается более трех суток, пассажир может вернуть деньги в течение 24 часов. Если самолет отправляется через 24–72 часа, срок возврата сокращается до одного часа, а при вылете менее чем через сутки – до 30 минут.

Однако некоторые туристы отмечают, что такая схема возвратов у турецких перевозчиков действует уже давно. Сейчас авиакомпании просто обновили страницы с правилами, и условия наконец-то стали более читаемы.