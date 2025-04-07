Россияне рассказали об отношении к отдыху в Таиланде после землетрясения

На вопрос «Готовы ли вы поехать отдыхать в Таиланд в ближайшее время?», предложенный подписчикам тг-канала «Крыша ТурДома» в минувшую пятницу, самым популярным ответом стал «Нет, точно не сейчас». Его выбрали 32%. Еще 26% отметили, что предпочитают отдыхать в других странах. В опросе за 3 дня приняли участие более 2 тыс. респондентов.

© tourdom.ru

Как видим, Таиланд в апреле-мае интересен менее чем половине участников опроса. Причем, дело явно не в недавнем землетрясении в Бангкоке. Лишь 10% респондентов выбрали ответ

«Хочу в Таиланд, но дождусь большей ясности с обстановкой на курортах». У большинства туристов нет особых опасений по поводу безопасности, а что касается Пхукета и Паттайи, то природная стихия эти популярные локации не затронула вовсе.

Результат опроса объясняется началом летнего туристического сезона – выбор пляжных направлений, на которые не столь продолжительный перелет, становится больше. Погода уже совсем скоро будет благоприятствовать отдыху в Турции, комфортно в мае и на побережье Египта, где во второй половине весны не так жарко, как летом.

Один из наших подписчиков привел в комментариях к опросу такой аргумент, объясняющий его выбор не в пользу Тая:

«Обожаем Таиланд, были много раз в Бангкоке, Хуахине, Паттайе, на Пхукете, Као Лаке, Самуи. Постоянно тянет вернуться, но решили, что пора расширять горизонты».

Кстати, у поклонников отдыха в Юго-Восточной Азии уже как раз появилась возможность расширить горизонты за счет Вьетнама. В страну намечено много чартерных рейсов, туры есть в продаже у туроператоров, направление может составить конкуренцию Таиланду.

В комментариях к опросу многие обращают внимание на не самые благоприятные погодные условия в Таиланде с середины. Это и начало сезона дождей, и чрезмерная жара:

«В Тай весной – нафиг, нафиг. Были как-то в мае, чуть не обуглилась. Перебежками от кондиционера к кондиционеру днем передвигались. Не раньше конца июня поедем в следующий раз».

Некоторые рекомендуют выбирать для отдыха в конце весны и летом не Пхукет и Паттайю, а острова Самуи или Панган. Ввиду особенностей климата там в это время вероятность дождей значительно ниже.

Ранее мы писали, что в Таиланде призывают не ограничивать безвиз российским туристам.