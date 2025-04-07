Туриста могут посадить в тюрьму на Занзибаре за плохой отзыв об отеле

Тревел-блогер Константин Гришин заявил, что ему угрожают тюрьмой на Занзибаре. По его словам, конфликт произошел после того, как он оставил отрицательный отзыв об отеле Canary Hotel & Spa, где проживал 5 ночей.

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Как рассказал сам турист, на следующий день после публикации жалобы в номер ворвался владелец гостиницы в сопровождении охранников. Гостей начали выгонять, отказавшись возвращать оплату за проживание. Затем была вызвана полиция, однако, как утверждает блогер, ситуация только ухудшилась.

«Прямо при полиции хозяин отеля угрожал нам и заявил, что нас "в тюрьме изнасилуют"», – написал мужчина в соцсетях.

Позже путешественник сообщил, что ему удалось связаться с российским консулом, однако местные власти настаивают на его доставке в участок.

«Могут подкинуть наркотики или что-то еще. Буду на связи, но, возможно, телефон отнимут», – предупредил он перед тем, как перестал отвечать.

На данный момент официальных заявлений от российского консульства или властей Танзании не поступало. По последним данным, блогер все еще не выходит на связь.

Подписчики Константина Гришина массово начали распространять информацию, призывая МИД РФ вмешаться в ситуацию. В комментариях появились предположения о возможном вымогательстве или фальсификации обвинений.