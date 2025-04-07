Опубликован топ популярных направлений у россиян на майские праздники

Спрос на путевки в Объединенные Арабские Эмираты на майские праздники у россиян вырос на 25% по сравнению с прошлым годом. Как сообщают «Известия», это связано с укреплением рубля и длинными выходными, что делает отдых в ОАЭ более доступным.

Цены на туры оказались ниже на 10–15% по сравнению с 2024 годом. По данным Ассоциации туроператоров России, Арабские Эмираты входит в топ-5 популярных направлений на майские праздники, уступая только Турции и Египту. Также отмечается рост числа россиян, путешествующих в одиночку — в 2025-ом таких бронирований более 50%, что на 11% больше, чем годом ранее.