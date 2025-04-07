Грузия увеличит финансирование экологического туризма

Грузия выделит на развитие экологического туризма более 3 млн долларов

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В Грузии увеличат финансирование экотуризма. В частности, в этом году на развитие Тбилисского национального парка, обустройство 240 км конных и пеших троп по маршруту Джута-Рошка-Омало выделят 3,2 млн долларов.

Как говорится в сообщении Агентства охраняемых территорий, помимо прочего в рамках маршрута будет создана инфраструктура для отдыха, будут строиться коттеджи для туристов.

Что касается еще одного популярного у туристов места - каньона Биртвиси, здесь появятся смотровая площадка, подвесные мосты, коттеджи для проживания туристов, качели, зиплайн и виа феррата.

Ранее стало известно, что остров Комино, расположенный у берегов Мальты, столкнулся с экологической проблемой из-за массового туризма. Также были названы главные железнодорожные пути, которые обновят в Ленобласти до 2036 года.